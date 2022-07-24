RTX 3090 Ti Bekliyordu, Kargodan Bir Kutu Kum Çıktı!

Son günlerde dünya genelinde Prime Alışveriş Festivali düzenleyen Amazon'un satışları kayda değer ölçüde arttı. Bu artış haliyle yanında büyüğk bir kargo yükünü de getiriyor. Son günlerde sıkça kargo hataları yaptığı görülen Amazon, Brezilya'da skandal bir hataya imza attı.

Mauricio Takeda adındaki bir adamın Amazon'dan aldığı RTX 3090 Ti kargosundan ekran kartı yerine bir kutu kum çıktı! Tam 47 bin lira değerindeki RTX 3090 Ti GameRock Edition'ı satın alan Mauricio, kargo eline ulaştığında bir sorun olduğunun farkına vardı. Karısından kargoyu açarken videoya çekmesini isteyen genç adam, kargodan ekran kartı yerine bir kutu kum çıkması sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Mauricio'nun iddiasına göre ekran kartı tedarikçisi, satışı yaptıktan sonra kendi hesabını silmesi için alıcıya bir link gönderdi. Bu sebeple Amazon destek ekibiyle iletişime geçemeyen genç adam, olayı tüketici hakları mahkemesine taşıdı. Olayın ülke basınında yankı bulmasından sonra Amazon devreye girdi.

İşte İçinden Kum Çıkan RTX 3090 Ti Kargosunun Kutu Açılışı Videosu!

Brezilyalı genç adamın yaşadığı Amazon'daki ekran kartı satışlarında yaşanan ilk hata değil. Geçtiğimiz günlerde Patrick J. Kennedy isimli biri, Amazon üzerinden EVGA GeForce RTX 3090 satın aldı. Fakat kargosu geldiğinde karşılaştığı şey RTX 3090 kutusundaki bir RTX 3070 oldu. Hemen destek ekibine başvuru yapan kullanıcı Amazon'un bir an önce hatayı düzeltmesini bekliyor.