Colorful, Çin'de RTX 50 Kartlarına Zam Yaptı

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Kart üreticisi Colorful, RTX 50 ekran kartlarının Çin'deki bayi maliyetlerini Kasım 2026'da artırdı. Kanal kaynaklarına göre zam serinin tüm modellerini kapsıyor. En büyük artış RTX 5080'de ve 2.800 yuana, yani yaklaşık 21 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kaynaklar artışı yapay zeka talebiyle pahalanan belleğe bağlıyor.

Colorful'un Kasım 2026 Fiyat Tablosu

Bilgi Colorful'un resmi bir duyurusundan değil, ekran kartı kanalındaki kaynaklardan geliyor. Çinli teknoloji sitesi CNMO da aynı rakamları tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak yayımladı. Rakamlar mağaza etiketini değil, üreticinin bayilere satış fiyatını gösteriyor.

Model Maliyet Artışı (Yuan) Yaklaşık TL Karşılığı RTX 5090 D V2 2.200-3.300 16.632-24.948 TL RTX 5080 2.500-2.800 18.900-21.168 TL RTX 5070 Ti 1.000 7.560 TL RTX 5070 600-900 4.536-6.804 TL RTX 5060 Ti 16 GB 250-400 1.890-3.024 TL RTX 5060 Ti 8 GB 100-150 756-1.134 TL RTX 5060 150-200 1.134-1.512 TL

TL karşılıkları Merkez Bankası'nın 2 Kasım 2026 tarihli yuan kuruyla hesaplandı. RTX 5090 D V2, yalnızca Çin'de satılan bir model. Kaynaklara göre Galax da RTX 5060 ve üzeri modellerde en az 200 yuanlık bir zama hazırlanıyor.

Zammın Arkasında Bellek Kıtlığı Var

Kaynaklar artışın ana nedeni olarak bellek fiyatlarını gösteriyor. Araştırma şirketi TrendForce'a göre bellek üreticileri kapasitelerini yapay zeka çiplerinde kullanılan HBM'ye kaydırıyor. Bu da ekran kartlarındaki GDDR6 ve GDDR7 belleklerin üretimini daraltıyor. TrendForce, standart DRAM sözleşme fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde yüzde 10-15 artmasını bekliyor.

Zam dalgası Temmuz 2026'nın sonunda başlamıştı. Çin basınına göre NVIDIA, 24 Temmuz 2026 civarında kart üreticilerine GPU paketleri için zam bildirimi göndermişti. 32 GB DDR5 bellek kitinin 450 dolara çıktığını da daha önce aktarmıştık.

Çin'de Mağaza Fiyatları Dalgalı

Jiemian'ın aktardığı verilere göre RTX 50 fiyatları 27 Ekim 2026'ya kadar 11 işlem günü üst üste yükseldi. Bu dönemde RTX 5080 e-ticarette 20 bin yuana kadar çıktı. Fiyatlar 28 Ekim'den sonra 5 gün geriledi. RTX 5080'in en düşük fiyatı 2 Kasım 2026'da 16 bin yuana, yani yaklaşık 121 bin TL'ye indi.

Bu rakam bile kartın Çin'deki 8.299 yuanlık tavsiye fiyatının yaklaşık 2 katı. Shenzhen'deki bir toptancı, Ekim'deki yükselişin önemli kısmını stok tutan ara satıcıların spekülasyonuna bağlıyor. Aynı toptancı yapay zeka talebi sürdükçe fiyatların yüksek kalacağını düşünüyor.

Türkiye Fiyatlarına Etkisi

Bu artışın Türkiye'deki RTX 50 fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı belli değil. NVIDIA'nın Türkiye sayfasında güncel bir TL tavsiye fiyatı bulunmuyor. RTX 5080, Ocak 2025'te Türkiye'de yaklaşık 56 bin TL'den satışa çıkmıştı.

Wccftech'e göre birçok üretici oyuncuları RTX 3050 ve RTX 3060 gibi eski modellere yönlendiriyor. Bu kartlar daha ucuz ama DLSS 4'ün kare üretimi gibi yeni teknolojileri desteklemiyor. Bütçeniz sınırlıysa 30 bin TL altındaki en iyi ekran kartlarına göz atabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre Kasım tablosu, Çin'de mağaza fiyatlarında görülen düşüşün kalıcı olmadığını gösteriyor. Maliyeti 21 bin TL'ye kadar artan bir kartın etiketinin kısa sürede inmesini beklemiyorum. Türkiye'de RTX 50 almayı planlıyorsanız uzun süre beklemek kazandırmayabilir. Yine de bu tablo kanal maliyetini anlatıyor ve Türkiye'ye ne kadar yansıyacağı henüz belli değil.