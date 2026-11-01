Sam Altman: Bilgisayarınızdaki RAM Boşa Duruyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, bilgisayarlarda duran RAM'in dünyanın kısıtlı bellek arzını boşa harcadığını öne sürdü. Bir podcast'te konuşan Altman, belleğin veri merkezinde çok daha verimli kullanılacağını söyledi. Bellek fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde gelen sözler, teknoloji basınından eleştiri aldı.

Sam Altman'ın RAM Yorumu

Altman Stripe'ın kurucu ortaklarından John Collison'ın sunduğu Cheeky Pint podcast'inin 29 Ekim 2026'da yayımlanan bölümüne konuk oldu. Bellek ve grafik işlemci (GPU) fiyatlarındaki artışı hatırlatan Collison çözümün ne durumda olduğunu sorunca, Altman tek kelimeyle "kötü" yanıtını verdi. Altman'a göre geçmişte fazla fabrika kurup iflasın eşiğine gelen bellek üreticileri, bu deneyimi unutmadıkları için yatırımda temkinli kalıyor.

Sözün devamında Altman, yapay zeka modellerini kişinin kendi bilgisayarında çalıştırma anlamına gelen yerel çıkarım fikrini ele aldı. Altman, açık kaynak modeller sayesinde veri merkezine ihtiyaç kalmayacağını düşünen çok kişi olduğunu söyledi. Ona göre herkesin kısıtlı DRAM arzından bir parçayı bilgisayarında tutması ve bu belleğin zamanın yüzde 5'inde kullanılması, küresel dağılım açısından "quite terrible" (oldukça kötü) bir tablo.

Altman'a göre arzın bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda bulutta en yüksek kullanım oranı hedeflenmeli. Pek çok kişinin sezgisi ise bunun tersini söylüyor. Altman aynı konuşmada OpenAI'nin kendi çipini yaptığını ve veri merkezi kurmak için robotlardan yararlanmayı planladığını da anlattı.

Güncel RAM Fiyatları

Tom's Hardware'in 30 Ekim 2026'da güncellediği RAM fiyat endeksine göre ABD'de en ucuz 32 GB DDR5-6000 kitin fiyatı 459 dolar. Bu da Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 22 bin 888 TL'ye denk geliyor. Aynı endekste 14 Ekim 2026'da 32 GB DDR5 kitinin fiyatı 450 dolara dayanmıştı.

Endeksteki en ucuz 32 GB DDR4-3200 kitin fiyatı da 209 dolar, yani 10 bin 422 TL. Altman podcast'te bu tablonun bellek üreticileri için ne anlama geldiğini de anlattı. Ona göre uzun süre 20 milyar dolar yatırım yapıp 19 milyar dolar kazanan DRAM üreticilerinin her biri, yılda yaklaşık 100 milyar dolar serbest nakit akışı elde edecek.

OpenAI'nin Bellek Anlaşmaları

OpenAI Ekim 2025'te Stargate veri merkezi projesi için Samsung ve SK hynix ile ortaklık duyurdu. Şirketin açıklamasına göre 2 üretici gelişmiş bellek üretimini artıracak ve aylık 900 bin DRAM yonga plakasına (wafer) varan üretim başlangıcını hedefleyecek. SK Grubu'na göre bu miktar, yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) sektörünün mevcut kapasitesinin 2 katından fazla.

Altman ile SK Grubu Başkanı Chey Tae-won niyet mektubunu Seul'deki SK merkezinde imzaladı. İki şirket kesin tedarik miktarlarını proje ilerledikçe belirleyecek. Yapay zeka kaynaklı bellek talebi, Haziran 2026'da SK hynix'in piyasa değerinde Samsung'u geçmesinde de etkili oldu. OpenAI'nin işlem gücü arayışı bellekle sınırlı kalmıyor. Şirketin Google'ın Tensor İşlem Birimi (TPU) çiplerini satın almak istediği de Ekim 2026'da haberlere yansıdı.

Altman'ın Sözlerine Gelen Tepkiler

Tom's Hardware, OpenAI'nin temel işinin veri merkezlerinde çalışan kapalı modeller olduğunu ve Altman'ın bu sözlerle şirketin iş modelini savunduğunu yazdı. Sitenin kıdemli editörü Andrew E. Freedman yerel yapay zekanın ileride kullanıcıların abonelik ödemelerini azaltabileceğine de dikkat çekti. Notebookcheck ise Altman'ın yalnızca yerel yapay zekaya odaklandığını, oyun, günlük uygulamalar ve çoklu görev gibi RAM ihtiyaçlarını hesaba katmadığını belirtti.

PC Gamer, Altman'ın oyunculardan çok yerel yapay zeka çalıştıranları kastettiğini kabul etse de OpenAI'nin bellek kıtlığına kendisinin de katkı yaptığını vurguladı. Gizmodo da sözlerde itiraz edilemeyecek bir nokta bulunduğunu, ama Altman'ın en verimli dağılımı değil kendi şirketi için en uygun dağılımı anlattığını yazdı.

Editörün Yorumu

Bence Altman'ın yüzde 5 hesabı teknik açıdan haksız değil: veri merkezindeki bellek gün boyu farklı kullanıcılara hizmet verirken evdeki RAM çoğu zaman boşta bekliyor. Yine de bu hesap, verisini kendi bilgisayarında tutmak ve abonelik ödememek isteyen kullanıcının tercihini görmezden geliyor. Bellek fiyatları düşmedikçe yerel modellerin daha az RAM ile çalışacak biçimde küçültülmesinin, bu tartışmanın en somut sonucu olacağını düşünüyorum.