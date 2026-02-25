RTX 5090’ı Modifiye Etti, Bedeli Ağır Oldu! İşte Yaşananlar

Bilgisayar donanımları söz konusu olduğunda kullanıcıların ortak noktası genellikle daha yüksek performans beklentisi oluyor. Bu tutku, sahip olunan donanımın seviyesinden bağımsız. RTX 5090 gibi üst düzey ve rakipsiz bir ekran kartına sahip olanlar bile sınırları biraz daha zorlamayı tercih edebiliyor.

YouTube’da yayınlanan “I Killed My 5090…” başlıklı videoda Frame Chasers kanalının arkasındaki içerik üreticisi, Gigabyte RTX 5090 Aorus Master modeli üzerinde iddialı bir modifikasyon denemesi gerçekleştirdi. Ancak video başlığının da işaret ettiği üzere süreç planlandığı gibi ilerlemedi ve girişim, oldukça pahalı bir dersle sonuçlandı.

Performans Hırsı RTX 5090’ı Bitirdi: PCB’de Delikler Oluştu

Bazı Gigabyte modellerinde PCB üzerinde ikinci bir 12V-2×6 (16 pin) güç konnektörü için lehimlenmemiş bir pad bulunuyor. Bu alan, çift konnektörlü alternatif kart tasarımları için ayrılmış durumda. Söz konusu boş pedi fark eden içerik üreticisi, karta ikinci bir güç konnektörü lehimleyerek güç beslemesini artırmayı hedefledi.

Kart üzerinde yaptığı tek tek modifikasyon bu değildi. NVIDIA tarafından belirlenen dahili güç limitlerini fiilen devre dışı bırakan ve riskli bir yöntem olarak bilinen shunt direnç modunu da uyguladı. Amaç, GPU’nun fabrika çıkış sınırlarının ötesinde güç çekmesini sağlamaktı.

İlk aşamada her şey sorunsuz görünüyordu. Sistem başarıyla açıldı, benchmark testleri tamamlandı ve kart yük altında stabil çalıştı. Kısa süreliğine de olsa modifikasyonun başarılı olduğu düşünüldü. Ancak kart, bir stres testi sırasında değil, boşta çalışırken arızalandı.

Videoya göre PCB üzerinde iki büyük yanık oluştu ve aşırı ısı nedeniyle en az bir kapasitör karttan koptu. İddiaya göre shunt mod, kartın temel güç tüketimini artırdı; bu da GPU’nun boşta dahi yüksek watt değerlerinde çalışmasına yol açtı. Üstelik sıcaklık artışına rağmen fanların devreye girmediği belirtiliyor.

Ek olarak kartın NVIDIA Kontrol Paneli’nde performans moduna alındığı ve bu modun GPU’nun boşta frekans düşürmesini engelleyerek saat hızlarını yüksek tuttuğu ifade ediliyor. Yaşananlar, modern ekran kartlarının belirli güç ve termal sınırlar içinde çalışacak şekilde tasarlanmasının nedenini bir kez daha ortaya koyuyor.