Rubik Küp Çözme Dünya Rekoru Kırıldı: Yeni Rekor Bir Robota Ait!

Japonya'da üretilen bir robot, üzerinde uzmanlaşmamış insanların bile çözmekte zorlandığı rubik küpü en kısa sürede çözmeyi başararak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Guiness yetkilileri Mitsubishi Electric tarafından üretilen robotun tamı tamına 0.305 saniyelik süresini rekor olarak kabul etti. Bir önceki rekor 0.075 saniyeydi.

Bir insanın ulaştığı en hızlı çözme rekoruyla kıyaslamak gerekirse Mitsubishi Electric'in ürettiği robotun elde ettiği rekor, geçtiğimiz yılın Haziran ayında Kaliforniya'da düzenlenen rubik küp çözme etkinliğinde elde edilen rekordan tam 10 kat daha hızlıydı.

Rubik Küp Çözme Dünya Rekorunun Kırıldığı Anlar

Max Park ismindeki gencin 3x3x3'lük çözdüğü rubik küpü çözmesi tam 3.13 saniye sürmüştü. Bir robotun böyle bir rekoru bu denli farkla kırması şaşırtıcı gelmeyebilir ama 0.305 saniye neredeyse göz açıp kapayınca kadar geçen süreyle eşit.

Mitsubishi Electric robotun üzerinde kompakt ve sinyale duyarlı servo motorları kullandığını belirterek, rekorun bu sayede kırılabildiğini belirtti. Mitsubishi bu denli hızlı hamlelerle rubik küpün kırılmamasını sağlamak için sayısız test gerçekleştirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.