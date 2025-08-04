Hayatta Kalma Oyunu Rust iOS ve Android'e Geliyor [Video]

Facepunch Studios tarafından PC ve konsollar için geliştirilen Rust ilk olarak 2013 yılında erken erişim olarak satışa sunuldu. 2018 yılının şubat ayında ise tam sürüme geçiş yapıldı. Yapılan duyuruya göre oyun çok yakında mobil cihazlar üzerinden de oynanabilecek.

Rust'ın Android ve iOS Sürümü Duyuruldu

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Rust, Android ve iOS için duyuruldu. Gamescom 2025'te 20-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında mobil sürümün demosu oynanabilecek. Ayrıca katılımcılar özel posterler ve çeşitli ürünler de alabilecek.

Duyuru ile birlikte mobil sürüm için ön kayıt süreci de başladı. Rust Mobile'ın web sitesi üzerinden ön kayıt işlemini yapabilirsiniz. Level Infinite'in üzerinde çalıştığı Rust Mobile, temel mekaniklere sadık kalınarak mobil cihazlara uyarlanacak.

Oyuncular, PC ve konsoldaki gibi oyuna ekipmansız başlayacak ve kaynak toplayarak hayatta kalmaya çalışacak. Oyunda çeşitli aletler üretilebilecek ve hatta üsler inşa edilebilecek. Geliştiricilerin mobil sürüm için bazı yenilikler ve esneklikler ekleyecekleri belirtiliyor.

Facepunch Studios, duyuru ile birlikte mobil sürüm için bir tanıtım videosu da paylaştı. 1 dakika 53 saniye uzunluğundaki videonun görüntülenme sayısı kısa sürede 3.4 milyona ulaştı. Mobil sürümün ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Rust Nasıl Bir Oyun?

Rust, hayatta kalma türünde bir oyundur. Çevrim içi tabanlı oyunda hem diğer oyunculara karşı mücadele ediyor hem de açlıktan, susuzluktan, soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunarak hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Odun, taş ve metal gibi kaynakları toplayarak aletler ve silahlar üretebiliyoruz. Bunların yanı sıra üs inşa etme imkânı ad mevcut. Bu üsler, eşyalarımızı güvende tutmamızı sağlıyor. Diğer oyuncular üssümüze baskın yaparak eşyalarımızı alabiliyor. Bu nedenden dolayı üssü sürekli olarak geliştirmemiz ve korumamız gerekiyor.