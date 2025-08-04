UE 5'e Geçiş Yapan Valorant'ın Sistem Gereksinimleri Değişti

Riot Games, uzun süredir beklenen büyük güncellemeyi geçtiğimiz günlerde yayınladı. 11.02 olarak isimlendirilen güncelleme ile beraber oyun motoru, Unreal Engine 4.27 sürümünden Unreal Engine 5.3 sürümüne yükseltildi. Bununla birlikte Valorant'ın sistem gereksinimleri de yenilendi.

Motor güncellendiği için yamanın indirme boyutu büyük ancak Valorant'ın sabit diskinizde kapladığı yer yarı yarıya azaldı. Ajan Bilgisi paneli açıldığında ajanların yetenek isimlerinin yanlış hizalanmasına yol açan hata dahil birçok sorun da düzeltildi.

Valorant Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (19041 veya üzeri) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (19041 veya üzeri) / Windows 11 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-540 veya AMD Athlon 200GE

Intel Core i3-540 veya AMD Athlon 200GE VRAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı : Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 220

: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 220 Çözünürlük: 30 FPS

Önceden minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core 2 Duo E8400 işlemcisine ihtiyaç duyuluyordu. İşlemci tarafında artık en az Intel Core i3-540 veya AMD Athlon 200GE gerekiyor. Ayrıca en az Intel HD 4000 ya da AMD Radeon R5 220 ekran kartı isteniyor.

Valorant Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11

Windows 10 veya 11 İşlemci: Intel Core i3-4150 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-4150 veya AMD Ryzen 3 1200 VRAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R7 240

NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R7 240 Çözünürlük: 60 FPS

Valorant Yüksek Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11

Windows 10 veya 11 İşlemci: Intel Core i5-9400F veya AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-9400F veya AMD Ryzen 5 2600X VRAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R7 370

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R7 370 Çözünürlük: 144+ FPS

Yüksek sistem gereksinimlerinde önceden en az Intel Core i5-4460 3.2GHz gerekiyordu. Artık işlemci tarafında en az Intel Core i5-9400F veya AMD Ryzen 5 2600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az NVIDIA GeForce GTX 1050Ti ya da AMD Radeon R7 370 isteniyor.

Valorant Nasıl Bir Oyun?

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, en iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alıyor. 5'er kişilik iki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda çok sayıda karakter mevcut. Her karakter kendine özgü yeteneklere sahip.

Bu yetenekler, yalnızca düşmana hasar vermek için değil aynı zamanda alan kontrolü sağlama veya takım arkadaşlarına destek verme gibi çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Taktiğin önemli bir rol üstlendiği oyun, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım ediyor.