Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! (Video)

Rusya, Çernoil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracıyla (İHA) saldıdrı düzenledi. Yapının hasar görmesine neden olan saldırının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından konuya dair önemli bilgiler paylaştı.

Rusya Çernobil'e Saldırı Düzenledi

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre saldırının sonucunda yapının hasar gördüğü fakat yangının söndürüldüğü belirtildi. Radyasyon seviyesinde ise artış tespit edilmedi. Zelenskiy saldırı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece, yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu. Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi."

Zelenskiy ayrıca "Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü" ifadelerini de kullandı.

Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenledi. pic.twitter.com/SnJuR9Cmuk — TRT HABER (@trthaber) February 14, 2025

Saldırı sonucunda radyasyon seviyelerinin artmadığını ve sürekli olarak izlenmeye devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, ilk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasarın önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenlediğini açıklayan Zelenskiy, "Rusya ordusunu genişletmeye devam ediyor ve dengesiz, insanlık karşıtı devlet söyleminde hiçbir değişiklik göstermiyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: