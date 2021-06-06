Rusya, Elon Musk'ın Peri Masalları Anlattığını Söylüyor

Rusya'dan Elon Musk'a peri masalları çıkışı. Rus Uzay Ajansı Şefi Dmitry Rogozin, Musk'ın düzenli Mars uçuş planlarını "saçmalık" ve "peri masalları" olarak değerlendirdi. Dmitry Rogozin ve Elon Musk'ın daha önceden de birbirlerine atıfta bulunduklarını hatırlatmak lazım.

SpaceX CEO'su Elon Musk bir süredir diğer gezegenlerde insan kolonisi kurma çağrılarını ikiye katladı ve insanlığın uzaydaki gelişimi için bir sonraki mantıklı adımın kalıcı Ay üssü ve Mars'ta bir şehir olacağını söyledi.

Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ise SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'a sert eleştirilerde bulundu. Rogozin, Musk'ın Dünya'dan Mars'a düzenli uçuşlar kurma planlarının "masal"dan başka bir şey olmadığını aktardı.

Rogozin, 2021 St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) "Teknik (bilgiye sahip) insanlar bunun tam bir saçmalık olduğunu anlıyor" dedi.

"İnsanların hoşuna gidiyor. Bu bir 'vay canına' etkisi. Ama gerçekte, saçma bir açıklamadan başka bir şey değil. Bu tür peri masalları anlatan bir sürü insan var."

Rusya'dan Elon Musk'a peri masalları çıkışı

Elon Musk, ilk kez 2016 yılında Mars'ta şehir inşa etme planını ana hatlarıyla açıkladı. Teknoloji milyarderinin vizyonuna göre ilk roket, insanları 2025 yılına kadar Kızıl Gezegen'e götürecek.

SpaceX yöneticisi Musk geçen yıl verdiği bir röportajda, insanların ilk olarak altı yıl içinde Mars'a ineceğini söyleyerek, "Bu harika bir macera olacak. Eğer Mars'ta ölmezseniz şimdiye kadar yaptığınız en heyecan verici şeylerden biri olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk ancak daha önceki açıklamalarında insanların Mars'ta öleceğini söylemişti. XPrize Foundation'ın kurucusu Peter Diamandis'le konuşan SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a giden ilk insanların yaşam şansına sahip olduğuna inanmıyordu.

SpaceX CEO'su, Kızıl Gezegen'e insanlı bir görev yapmanın doğası gereği tehlikeli olduğunu en başından beri kabul ediyor. "Mars'a gitmek, Shackleton'un Antarktika'ya giden reklamı gibi okunmalı. Tehlikeli olduğunu biliyorsun. Rahatsız edici ve uzun bir yolculuk. Canlı olarak geri dönmeyebilirsiniz, ancak bu muhteşem bir macera ve inanılmaz bir deneyim olacak" dedi.

Rogozin ve Musk'ın ilk atışması bu açıklamalar değil. Geçen yıl SpaceX, ISS'e insanlı bir Dragon kapsülünü başarıyla fırlatıp yerleştirdiğinde teknoloji milyarderi, Roscosmos şefinin ironik yorumuna atıfta bulunarak dalga geçmişti. "Trambolin çalışıyor" ifadesini kullanan Musk, NASA'nın Rus uzay endüstrisine bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.