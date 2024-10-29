Google, YouTube'un Arayüzünü Tekrardan Yenileme Kararı Aldı: Ana Sayfa Tasarımı Tamamen Değişecek!

Dünyanın açık ara farkla en popüler video izleme platformu YouTube ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir platformun tasarımını yenilemek için çaba gösteren Google, YouTube'un arayüzü tekrardan değiştirmek için harekete geçti. Detaylar haberde.

YouTube'un Yeni Ana Sayfası, Viral Olmayan Videoların da Öne Çıkmasını Sağlayacak!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın ünlü video paylaşım platformu YouTube önemli bir tasarım değişikliğiyle gündeme geldi. Sevilen platformun video önerilerinin yer aldığı ana sayfasında radikal bir değişikliğe gideceği ortaya çıktı. Buna göre, ana sayfada görüntülenen video önerilerinde sadece başlıklar ve kanal isimleri görüntülenecek.

Bildiğiniz üzere, YouTube platformuna giriş yaptığımızda karşımıza çıkan video önerilerinin ne kadar izlendiğini ve ne zaman yayınlandığını görüntüleyebiliyoruz. Ancak görünüşe göre bu durum yakında geçerli olmayacak. Zira Google'ın test ettiği yeni arayüz tasarımına göre, bundan böyle YouTube'da tavsiye edilen videoların sadece başlıkları ve kanal ismi kullanıcılara gösterilecek.

Google, arayüz tasarımındaki yeni değişiklik ile birlikte kullanıcıların aslında sadece viral olmadığı için izlemeyi tercih etmediği videolara daha fazla ilgi duyacağını düşünüyor. Şu anda test edildiği belirtilen yeni arayüzün ne zaman karşımıza çıkacağı ise belli değil. Gelişmeler takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube'un yeni değişikliği, sıradan videoların daha fazla izlenmesini sağlayacak mı? Yorumlarda buluşalım...