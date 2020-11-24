Rusya'nın Koronavirüs Aşısı Sputnik V Fiyatı Açıklandı!

Sputnik-V aşısı fiyatı merak ediliyor. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V fiyatı hakkında açıklama geldi.

Rusya'nın Koronavirüs Aşısı Sputnik-V Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Resmi Sputnik-V Twitter hesabına göre Sputnik aşısı, her biri 10 dolardan daha düşük maliyetli iki doz halinde uygulanacak. Rus vatandaşları için aşı ücretsiz olacak. Rusya'nın RDIF bağımsız varlık fonu başkanı Kirill Dmitriev, Moskova ve yabancı ortaklarının önümüzdeki yıldan başlayarak 500 milyondan fazla insanı aşılamaya yetecek bir milyardan fazla doz yapma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Sputnik-V aşısının fiyatı, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşının fiyatından biraz daha ucuz. Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşının doz başına fiyatının 15.50 euro olacağı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

Dmitriev Reuters'a verdiği demeçte, Moskova'nın dünyanın her yerinden mümkün olduğunca çok insana ulaştırmak için kasıtlı olarak fiyatı düşürmeye çalıştığını söyledi. Sputnik-V aşısının yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı. Üçüncü aşama klinik deneme sonuçları paylaşıldı. Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu duyuruldu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının virüse karşı kalıcı bağışıklık sağladığını iddia ediyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, aşının koronavirüsten iki yıla kadar bağışıklık sağlaması bekleniyor.

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Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: