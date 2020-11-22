Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: Koronavirüs Aşısı Ücretsiz mi Yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından hazırlanan koronavirüs ile ilgili soruları yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca’ya sorulan soruların içinde “Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılacak?” da yer aldı. İşte Müftüoğlu’nun sorularına Sağlık Bakanı tarafından verilen cevaplar!

Koronavirüs Aşısı Ücretsiz mi Yapılacak?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı söyleşiye ilk olarak yeni tip koronavirüs için geliştirilen aşının yeterince güçlü olup olmadığını sorarak başladı. Müftüoğlu, Fahrettin Koca’ya “Aşılar yeterince güçlü mü?” sorusunu yöneltti.

Fahrettin Koca, “İlk açıklama Ruslardan geldi. Onlar “Biz yüzde 90 netice alıyoruz” dediler. Ardından BioNTech-Pfizer ikilisi devreye girdi, “Bizde rakam yüzde 94.5’i buluyor” açıklaması geldi. Aradan birkaç gün geçti geçmedi, Ruslar geliştirdikleri aşının etkinlik oranını yüzde 92’ye çıkarıverdiler! Yarış bitmedi, devam etti: Hemen ardından da BioNTech-Pfizer ikilisi, “Elimizdeki neticeler yüzde 95 etkinlik gösteriyor” deyiverdi! Yani ortada neredeyse “bir rakam yarışı”, bir çeşit “Yok mu arttıran abiler!” durumu var. Bence net sonuç şu: Aşıların hemen hepsi FDA’nın (Amerikan Ulusal Besin ve İlaç Dairesi) koyduğu “yüzde 50 başarı kotasını” çoktan aşmış durumda” diye cevapladı.

Fahrettin Koca’ya yöneltilen başka bir soru ise korunmanın ne zamandan itibaren etkili bir şekilde başlanacağı oldu. Fahrettin Koca, bu soruyu şu şekilde cevapladı:

“En önemli soru bence bu. Zira herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” havası var. Aşı geldi, sorun bitti zannediliyor. Oysa bugün aşılansanız bile “Oh be, işi sağlama aldım çok şükür!” diyebilmeniz için bir süre daha sabretmeniz gerekiyor. Bir kere şunu iyi bilelim geliştirilen aşıların tamamında bir değil iki doz yapılması zorunlu. mRNA esaslı aşıları yaptıranların tam ve güçlü bir koruma için muhtemelen 6 hafta kadar sabretmeleri lazım. İlk aşının üzerinden -aşıya göre değişmek üzere- iki ila dört hafta geçtikten sonra takviye bir aşı daha gerekiyor. Diğerlerinde de durum aşağı yukarı aynı: Prensip olarak da aşıdan beklenen bağışıklığın kazanılabilmesi için “ikinci dozdan sonra en az 2 hafta daha” beklenmesi gerekiyor. Kısacası maske hâlâ en etkili ve güvenli çözüm.

Bakan Koca, “Korunma süresi ne kadar?” sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı: “Aşı üreticileri maalesef bu konuda da net ve açık bir yanıt veremiyor. Aslında vermeleri de pek mümkün değil zaten. Zira burada da kişisel antikor yanıtının miktarı, gücü, antikorların bedende kalma süresi devreye giriyor yani neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirliyor.”

Aşılar Güvenli mi, Ücretsiz mi Olacak?

Aşıların güvenli olup olmadığını yanıtlayan Bakan Koca, “Güvenlik meselesi sağlığın her alanında önemli ama söz konusu aşı olduğunda “önemli” sözcüğü bile yetersiz kalıyor. “Çok önemli” vurgusunun yapılması gerekiyor. Eldeki bilgilere göre durum şu: Henüz ciddi ölçüde tereddüte yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama yine de dikkatli ve tedbirli olmak lazım. Uzun vadeli sonuçlar da fevkalade önemli. Bilim insanlarının ortak görüşü ve tavsiyelerini beklemek en doğru olanı. Bilelim ki şimdiye kadar hiçbir bulaşıcı hastalıkta bu kadar kısa sürede bir aşı geliştirilmesi ve kullanıma sokulması mümkün olmadı. Ve unutmayalım ki bu salgını önlemenin pandeminin üzerine kesin bir çarpı koymanın tek yolu etkili ve güvenli bir aşının bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’ya yöneltilen son soru ise “Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılacak?” oldu. Bakan Koca, “Pek çok ülke gibi (mesela Japonya, İngiltere) bizde de aşının ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Birkaç hafta önce Sağlık Bakanı’mız Dr. Fahrettin Koca ile yaptığım görüşmede de Sayın Bakan bana açık ve net olarak uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını, ilk iki ay içerisinde risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanmasının ücretsiz olarak tamamlanacağını açıklamıştı. Kanaatim o ki aşı bizde de ücretsiz yapılacak. Ama bilelim ki öncelik risk grubundakilerin olacak” ifadelerini kullandı.