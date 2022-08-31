Rusya'nın Popüler e-Ticaret Platformu Türkiye'de Ofis Açıyor

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Ozon, globalleşme kapsamında Türkiye'ye ofis açmayı ve Türk vatandaşlarına Türk ürünlerini daha kolay yoldan ulaştırmayı amaçladıklarını açıkladı.

Ozon Global tarafından yapılan açıklama İstanbul'a açılmayı planlanan ofisten bahsederken, Türkiye'ye açılacak olan bu ilk ofisin Türk vatandaşlarının Türk ürünlerine erişimini kolaylaştıracağı ve şu anda ekip oluşturma sürecinde olduklarını bildiriyor.

Teslimat Süresi 2 Kat Azalacak

Tüm bunların yanı sıra teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacağını iddia eden Ozon şirketi, Rus alıcılar için de Türk ürünlerinin çekiciliğini artırmayı planlıyor.

"Ozon Global olarak üst yönetim, İstanbul'da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor. Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır."

Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar ciro elde eden Ozon'un Türkiye pazarındaki serüveninin nasıl olacağı da merak konusu.