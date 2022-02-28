Meta – Rusya Krizi Büyüyor: Rusya, Sosyal Medya Platformlarını Yasaklıyor

Meta, geçtiğimiz günlerde Rusya devlet medyasına yaptırım uygulayarak, devletin finanse ettiği yayın kuruluşlarının sosyal medya platformlarından gelir elde etmesini engellemişti. Daha sonra, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook’un temel insan hak ve özgürlükleri ihlal ettiğine karar verildiğini belirterek sosyal medya platformuna kısmi erişim engeli getirmişti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar da hız kazandı. Son olarak Rusya, uygulanan yaptırımlara karşı adım atarak ABD merkezli sosyal medya uygulamalarının ülke genelinde erişim kısıtlaması getirmeye karar verdi.

Rusya'dan Karşı Hamle

Facebook’un yanında Youtube ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları da Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Youtube ve Twitter, Ukrayna’daki saldırılarla ilişkili olarak riskleri en aza indirmek için Ukrayna ve Rusya arasındaki reklamları geçici olarak durdurma kararı aldı. İki uygulamanın bu kararı sonrasında, Rusya’daki kullanıcılar platformlar üzerinden para kazanamaz hale geldi.

Sosyal medya platformlarından Rusya’ya karşı getirilen bu yaptırımların ardından Rusya harekete geçerek karşı hamle de bulundu. Edinilen bilgilere göre; Rusya merkezli tüm Telekom sağlayıcıları, Twitter’ı ülke genelinde engelledi.

Şu an için Rusya vatandaşları ve ülkede bulunan diğer vatandaşlar web sitelere doğrudan erişim sağlayamıyor. Ancak uygulamalara VPN üzerinden erişmek mümkün.

Twıtter'dan Açıklama Geldi

Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, ‘Twitter'ın Rusya'daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz.’ denildi.

Şu anda Rusların Facebook ve Instagram'a erişmeye devam edebildiği bildirilse de her an yeni yasaklar gelebilir.

Ülkenin telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, Meta'nın devlete ait haber kuruluşlarından gelen içeriği kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddetmesinin ardından Facebook'a erişimi de kısmen kısıtlamaya başladı.

Facebook, Ruslara Ait Sahte Hesapları Kapattı

Meta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Facebook ve Instagram uygulamalarında yayılan dezenformasyonla mücadele kapsamında attığı adımları duyurdu.

Platform, 48 saat içinde Facebook ve Instagram’da yaklaşık 40 hesap, sayfa ve gruptan oluşan büyük bir sahte hesap ağını çökerttiğini açıkladı. Bu hesapların büyük çoğunluğunun Rusya destekli olduğunu aktaran şirket, sosyal medya platformları aracılığıyla Ukrayna’daki savaş mağdurlarının hedef alındığı bilgisini paylaştı.