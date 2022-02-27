Elon Musk, Ukrayna’nın Çağrısına Yanıt Verdi: Starlink, Ukrayna’da Aktif Edildi

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta, Ukrayna, birçok ülkeden savaş için ülkesine destek çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakanı Mikhail Federov, sosyal medyadan Elon Musk’a seslenerek ‘Starlink’i Ukrayna’da aktif edin’ çağrısında bulunmuştu. Ünlü milyarder Ukrayna’nın bu çağrısına kayıtsız kalmadı ve Starlink uydusu Ukrayna’da aktif hale getirildi.

Starlink, Ukrayna’da Aktif Edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Federov’un paylaşımından 11 saat sonra Elon Musk, talebe olumlu yanıt verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü milyarder, ‘Starlink hizmeti şu anda Ukrayna’da aktif. Daha fazla terminal yolda’ açıklamasında bulundu.

Böylece, Ukrayna hasar gören internet altyapılarının ardından Starlink ile ücretsiz internete kavuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önce Ukrayna’ya yönelik olarak bir siber saldırı başlamıştı ve ülkedeki iletişim ağlarına ciddi hasarlar verilmişti. Ukraynalılar, telefon ve internet altyapılarının yetersiz olmaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyorlardı.