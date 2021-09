Rusya, Tom Cruise'dan Önce Uzayda Film Çekmeye Hazır

Rusya uzayda film çekiyor. The Challenge (Meydan Okuma) ismindeki film, SpaceX ve Tom Cruise'la anlaşan NASA'nın planlarını bozacak gibi görünüyor. Klim Shipenko tarafından yönetilecek uzay filmi için Ekim'de uzaya yolculuk yapılacak.

Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydusunu fırlatarak ABD'yi yörüngeye oturtmasından 60 yıldan fazla süre sonra, iki rakip arasında yeni bir uzay yarışı kızışıyor: Ruslar, Tom Cruise'un yakında çıkacak 200 milyon dolarlık uzay destanından önce, uzayda çekilen ilk uzun metrajlı filmi üretme planlarıyla övünüyorlar.

The Challenge (Meydan Okuma) ismindeki film, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen Rus doktorun hikayesini ele alıyor. Her şey plana göre giderse yapım ekibi, tarihi bir ilki gerçekleştirmek için gelecek ay 12 günlük göreve başlayacak.

Rusya uzayda film çekiyor: The Challenge

Rus uzay ajansı Roscosmos, kamu yayıncısı Channel One ve önde gelen stüdyo Yellow, Black and White arasında ortak bir çalışma olan “The Challenge”, Rusya'nın en çok hasılat yapan filmi olan “Son of a Rich”in yönetmeni Klim Shipenko tarafından yönetilecek.

Filmin başrolünde ise geçen baharda ülke çapındaki yetenek araştırmasının ardından seçilen kıdemli sinema ve tiyatro oyuncusu Yulia Peresild yer alacak.

Yapım ekibi, bu yılın başlarında Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde uzay yolculuğunda hızlandırılmış bir kurs aldı. Perşembe günü tıp ve güvenlik uzmanları, komisyonun projeye devam etmesi için onay verdi.

Shipenko ve Peresild'in 5 Ekim'de kıdemli kozmonot olan Anton Shkaplerov tarafından yönetilen bir Soyuz uzay gemisinde, herhangi bir son dakika tıbbi problem durumunda yedek bir ekiple birlikte yörüngeye çıkması planlanıyor.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Peresild, önümüzdeki kozmik görevden korkmak için çok geç olduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Kurtlardan korkuyorsan ormana gitmemelisin. Korkacak zaman kalmadı." ifadelerini kullandı.

Shipenko, mürettebatın uzaydaki yemek menüsü hakkında soruları da cevapladı: Dünya'daki bir restorandan daha fazla çeşitliliğe sahip olacaklarını ve sıfır yer çekiminde kaşık kullanmayı öğrendiğini dile getirdi.

Geçen yıl NASA, kısmen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçecek bir film için SpaceX ve Tom Cruise ile ortaklık yaptığını duyurdu. Doug Liman tarafından yönetilen, isimsiz filmin 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğu söylendi.