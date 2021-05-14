Rus Oyuncu Uzayda Film Çekmek İçin ISS'e Gönderilecek

Rus oyuncu uzayda film çekmeye hazırlanıyor. Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından gelen son açıklama, bir oyuncu ve bir yönetmenin ISS'te film çekmek için hazırlık yaptığını söylüyor. Uzayda çekilen ilk filmde rol alacak Yulia Peresild kimdir?

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos), uzaydaki ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir oyuncu ve yönetmen göndereceğini açıkladı.

Filmin bazı sahneleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçecek. Roscosmos filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Keşif gezisinin 5 Ekim 2021 tarihinde Soyuz MS-19 insanlı uzay aracındaki Baykonur kozmodromundan başlatılması planlanıyor” dedi.

Rus oyuncu uzayda film çekmeye hazırlanıyor

36 yaşındaki aktör Yulia Peresild ve 37 yaşındaki yönetmen Klim Shipenko, en geç 1 Haziran'dan itibaren sıfır yer çekimine ek olarak santrifüj testleri ve uçuşlarını da içeren bir uzay eğitiminden geçecek.

Uçuş öncesi eğitimleri, filmin yapımında da yer alacak olan Rusya'nın ana TV kanallarından biri olan Channel One tarafından belgelenecek.

Roscosmos, olay örgüsü veya Peresild'in rolünün ayrıntıları hakkında bilgi vermese de, filmin "uzay draması"nı konu alacağını aktardı.

Roscosmos, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada bu film sayesinde Rusya'nın uzay faaliyetlerini popülerleştirmenin yanı sıra kozmonot mesleğini yüceltmeyi amaçladığını söyledi.

Film, Rusya'yı uzayda bir film çeken ilk ülke yapma arzusuyla Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin tarafından yürütülecek.

Geçen yıl ABD'nin uzay ajansı NASA'dan da benzer bir hamle gelmişti. Ajans, ISS'de bir Hollywood filmi yapmak için aktör Tom Cruise ile birlikte çalışacağını doğrulamıştı. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu iki aktörün aynı filmde yer alacağını düşünmek mümkün.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Rus Uzay İstasyonu için tarih verilmişti. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ayrılma planları yapan Rusya, en nihayetinde kendi yolunu çiziyor. Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin'in duyurusu 2025 yılında özel bir istasyona işaret ediyordu.

Rogozin yaptığı açıklamada, "Yeni Rus yörünge istasyonunun ilk çekirdek modülü için iş başındayız" dedi. Rusya merkezli Energia uzay şirketinin modülün 2025'te lansmana hazır olmasını hedeflediğini dile getirdi ve Energia personellerini gösteren bir video yayınladı.

1998'de başlatılan ve Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nı içeren ISS, insanlık tarihindeki en iddialı uluslararası iş birliklerinden biriydi.