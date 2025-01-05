Rusya'nın Oyun Konsolu Hayalleri Suya Düştü: İşte Nedeni!

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın PlayStation ve Xbox'a rakip olacak yeni bir konsol geliştirmeyi planladığını sizlere aktarmıştık. Konu hakkkında gelen son bilgilere göre, proje güncel şartlarda yapılamayacak olması nedeniyle hükümet tarafından rafa kaldırıldı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle adeta dünyadan dışlanan Rusya, yerli bir oyun konsolu geliştirmek için harekete geçse de projenin henüz ilk adımlarında başarısız oldu. Bu durumun oluşmasındaki en büyük neden yine Batı ambargoları.

Rusya, Yeni Oyun Konsolu İçin İşlemci Tedarik Edemedi

Aktarılanlara göre Rusya, 2024 yılının başlarında yerli bir konsol üretmek için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise bu projenin hız kazanmaya başladığı haberiyle sizlerin karşısına çıkmıştık. Ancak gelin görün ki yeni konsolu için birkaç gündür çip arayışına çıkan Rusya, savaş nedeniyle pek çok üretici tarafından kapı dışarı edildi.

Intel, AMD ve NVIDIA gibi ABD merkezli yonga üreticilerinin ambargosuyla karşı karşıya kalan Rusya'nın yeni oyun cihazında son çare olarak kendi ürettiği Elbrus çiplerini kullanacağı ifade ediliyor. Ancak, söz konusu işlemci ile geliştirilecek bir konsolun pek de rekabetçi olamayacağı bariz bir gerçek.

Mevcut tablo da pek çok yetkili yeni projenin şimdilik rafa kaldırılmasını istiyor. İddialara göre Rusya, uzun bir süredir arzuladığı yerli oyun konsolunu savaş süreci içerisinde piyasaya sürmektense daha iyi bir siyaset ortamında daha güçlü bir cihaz geliştirmenin mantıklı olduğu düşüncesine daha yakın.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...