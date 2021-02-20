Araştırmacılar Rüya Gören İnsanlarla İletişime Geçmeyi Başardı

Rüya gören insanla iletişim nasıl kurulur? Yapılan son deneylerde rüya gören insanlar, gerçek hayattan gelen soruları elektrofizyolojik beyin dalgalarıyla yanıtladılar. Basit matematik problemlerini çözerek, rüya gören ve gerçek dünya arasında iki yönlü iletişimin mümkün olduğu görüldü.

Rüyalar bizi farklı bir gerçekliğe, herhangi bir uyanıklık deneyimi kadar gerçek hisseden halüsinasyonlu bir dünyaya götürür. Bu tuhaf olaylar, genellikle uykunun bir simgesidir, ancak henüz yeterince açıklanmamıştı.

Dört bağımsız ekip tarafından yapılan son araştırma, REM uykusu aşamasında bilinçli rüya görmenin iki yönlü iletişime izin verdiğini bildirdi. Rüyanın ortasında olan bireylerin (rüya gördüklerinin farkında olan) gerçek hayattaki birinin sorularını algılayabildiğini ve elektrofizyolojik sinyaller kullanarak cevaplar verebildiği gözlemlendi.

Rüya gören insanla iletişim nasıl kurulur?

36 kişide polisomnografik olarak doğrulanan hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasında iki yönlü iletişim prosedürleri uygulandı. Berrak rüya olarak tanımlanan bu evre, gerçek hayatla olan bağın kopmadığına işaret ediyor.

Bu bireyler REM uykusu sırasında yeni bilgilerin doğru algısal analizini gerçekleştirmek, bilgileri çalışan bellekte tutmak, basit cevapları hesaplamak ve istemli yanıtları ifade etmek gibi çeşitli yetenekler sergilediler. Rüya sırasında yanıtların ayırt edici göz hareketleri ve seçici yüz kası kasılmaları verildiği ifade edildi.

Dört bağımsız laboratuvar grubu tarafından belgelenen bu etkileşimli rüya gözlemleri, rüya görmenin fenomenolojik ve bilişsel özelliklerinin gerçek zamanlı olarak sorgulanabileceğini göstermekte.

Basit matematik işlemlerini mors alfabesi yardımıyla elektrik sinyalleri göndererek soran araştırmacılar, doğru cevap alabildiklerini dile getiriyor. Araştırma makalesinde şu ifade yer alıyor:

"Örneğin rüyada bir otobüs durağındalar, bilet makinesi var ve bip sesi çıkarıyor. O anda gerçek dünyadan gelen mesajı ve bunun matematik problemi olduğunu anlıyorlar. Üç artı bir gibi basit matematik işlemlerini mors kodlamalarıyla bize gönderiyorlar."

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Ayrıca ilerleyen dönemlerde sadece evet-hayır temelli soruların ötesine geçilmesi amaçlanıyor. Araştırmacılar, "Rüyanızda gördüklerinizi bildirmenin daha karmaşık olduğunu düşünebilirsiniz. 'Bir ev görüyorum', 'yüzler görüyorum', 'korkuyorum', 'mutluyum' gibi şeyleri rapor edebilirsiniz" diyor.

Hamburg'daki Uyku ve Rüya Teknolojileri Enstitüsü'nde rüya araştırmacısı ve çalışmanın yazarlarından biri olan Kristoffer Appel, "Elbette, bu katılımcının anılarına dayanıyor ve bundan dolayı gerçekçi olmayabilir" diyerek bazı uyarılarda bulundu.