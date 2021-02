Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Klonlandı

ABD'de nesli tükenen hayvan klonlandı. Bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerinden kopyalanan siyah ayaklı gelinciğin neslinin tükenmekte olmasına dikkat çekiyor.

Bilim adamları, ABD'de nesli tükenmekte olan bir türün ilk defa başarıyla klonlandığını duyurdu. Siyah ayaklı dağ gelinciği, 30 yıldan fazla bir süre önce ölen hayvanın genlerinden kopyalandı. Siyah ayaklı bir gelinciği klonlamayı başaran bilim adamları, hayvanın 10 Aralık'ta doğduğu ve Elizabeth Ann ismi verildiğini kaydetti.

Perşembe günü duyurulan Elizabeth Ann adlı sinsi yırtıcı aslında sevimli görünüyor olabilir. Ancak onu dünyaya taşıyan üvey gelincik annenin aksine, olabildiğince vahşi bir yaşama sahip. Siyah ayaklı gelincikler, soyguncu maskesine benzeyen koyu renkli göz bölgeleriyle kolayca tanınan bir tür. Kemirgenlerin geniş yuva kolonilerinin ortasında yaşarken, yalnızca çayır köpekleriyle besleniyorlar.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi siyah ayaklı yaban gelinciği kurtarma koordinatörü Pete Gober, "Siyah ayaklı bir dağ gelinciğinin sevimli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak ertesi gün parmağınızı çekmeye çalıştığını görüyorsunuz" dedi.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



