Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Klonlandı

ABD'de nesli tükenen hayvan klonlandı. Bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerinden kopyalanan siyah ayaklı gelinciğin neslinin tükenmekte olmasına dikkat çekiyor.

Bilim adamları, ABD'de nesli tükenmekte olan bir türün ilk defa başarıyla klonlandığını duyurdu. Siyah ayaklı dağ gelinciği, 30 yıldan fazla bir süre önce ölen hayvanın genlerinden kopyalandı. Siyah ayaklı bir gelinciği klonlamayı başaran bilim adamları, hayvanın 10 Aralık'ta doğduğu ve Elizabeth Ann ismi verildiğini kaydetti.

ABD'de nesli tükenen gelincik klonlandı

Perşembe günü duyurulan Elizabeth Ann adlı sinsi yırtıcı aslında sevimli görünüyor olabilir. Ancak onu dünyaya taşıyan üvey gelincik annenin aksine, olabildiğince vahşi bir yaşama sahip. Siyah ayaklı gelincikler, soyguncu maskesine benzeyen koyu renkli göz bölgeleriyle kolayca tanınan bir tür. Kemirgenlerin geniş yuva kolonilerinin ortasında yaşarken, yalnızca çayır köpekleriyle besleniyorlar.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi siyah ayaklı yaban gelinciği kurtarma koordinatörü Pete Gober, "Siyah ayaklı bir dağ gelinciğinin sevimli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak ertesi gün parmağınızı çekmeye çalıştığını görüyorsunuz" dedi.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Elizabeth Ann'in genetik kaynağı olarak görev yapan yaban gelinciği Willa 1988'de ölmüştü. Ancak ileri bir tarihte klonlanması için öldükten sonra donduruldu. Bu başarı, diğer türlerin doğaya geri döndüğünü görme umudu veriyor, ancak süreç sabır gerektirecek. Çünkü klonlama, evcil bir gelinciğin kullanımını gerektirdi aynı zamanda ikinci klon hayatta kalmadı.

Moğol atı ve soyu tükenmiş güvercin de klonlanacak

Klonlamadan yararlanabilecek diğer türler arasında, geçen yaz bir Teksas tesisinde çalışmalarına vahşi Moğol atı ve soyu tükenmiş güvercin de sayılabilir. Gelincik ve at klonlamalarını koordine eden biyoteknoloji kuruluşu Revive & Restore'un baş bilim adamı Ben Novak, "Biyoteknoloji ve genomik veriler, klonlama çabalarıyla doğada gerçek bir fark yaratabilir" dedi.

Tüm bunlara ek olarak genetik çeşitliliğin olmaması bilim adamları için büyük bir endişe kaynağı. Ancak gelinciklerdeki genetik benzerlik, potansiyel yeni gelincikleri bağırsak parazitlerine ve silvatik veba gibi hastalıklara karşı duyarlı hale getiriyor.

Peki ya siz klonlanan siyah ayaklı gelincik hakkında ne düşünüyorsunuz? 30 yıl önce ölmüş bir hayvanın geninin başka bir hayvana aktarılmasıyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.