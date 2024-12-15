Milyonların Merak Ettiği Soruyu Ryan Reynolds Cevapladı: Deadpool, Avengers'a Katılacak Mı?

Kaç yaşımıza gelirsek gelelim birçoğumuzun sinema denince akla ilk gelen evrenlerinden biri Marvel'ın süper kahraman evreni oluyor. Bu evrenin hala popülerliğini kaybetmeyen karakterlerinden biri ise şüphesiz Deadpool. Geçtiğimiz saatlerde sevilen süper kahramanın Avengers'a katılıp katılmayacağı konusundaki iddialar tekrardan gündeme geldi.

Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Ryan Reynolds, kısa bir süre önce "Deadpool Avengers'a katılacak mı? sorusuna yönelik önemli demeçler verdi.

"Avengers'a Katılmak Deadpool İçin Yolun Sonu Olur"

Ryan Reynold, geçtiğimiz günlerde Hollywood'un ünlü gazetecilerine verdiği röportajda canlandırdığı Deadpool karakterinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Reynold, yaptığı açıklamalarla bazı Avengers hayranlarını biraz üzdü.

Ünlü oyuncu, karakterin Avengers veya X-Men gibi ünlü Marvel ekiplerine katılıp katılmayacağı konusundaki sorulara yanıt verdiği demeçlerde, Deadpool'un çoğu zaman yalnız ve yaptıklarıyla sürekli takdir edilmek isteyen bir karakter olduğunu vurguladı. Reynolds'a göre bu durum, X-Men veya Avengers fikirlerinin dışardan bakıldığında iyi bir fikir gibi görünse de Deadpool'un herhangi bir ekibe dahil olmasını mantıksız kılıyor.

Deadpool'un beyaz perdeye yansıdığı ilk zamanlardan itibaren dışlanmış biri olduğunu ve öyle kalması gerektiğini savunan ünlü oyuncu, süperkahramanın Avengers'a katılması durumunda Deadpool hikayesinin sonuna gelineceğini ifade etti.

Kimi hayranlar Reynolds'un sözlerini oldukça haklı bulurken kimileriyse karakterin Avengers ekibine dahil olup kendisinin ve ünlü serinin popülerliğini devam ettirebileceğine inanıyor.

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