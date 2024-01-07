S Sport Plus Yeni Yıl İçin Fiyat Değişikliğini Açıkladı!

S Sport Plus, Euroleague, NBA, UFC ve La Liga gibi önemli organizasyonların yayın haklarına sahip olan platform, aylık ve yıllık üyelik ücretlerine bir zam yapma kararı aldı.

S Sport Plus, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile platform ücretlerinde 6 Şubat itibarıyla artış olacağını duyurdu. Platform, en son zamını Eylül 2023'te gerçekleştirmişti.

E-posta başlığı "Fiyat Güncellemesi Hakkında" olan mesajda, aylık 69,99 TL / yıllık 499,99 TL olan abonelik ücretinin, aylık 99,99 TL / yıllık 699,99 TL'ye çıkacağı belirtildi.

Mailde şu ifadelere yer verildi: