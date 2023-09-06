S Sport Plus Aboneliği Zamlandı: İşte Yeni Fiyat!

Son dönemde artan döviz kurları sonrası abonelik fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. S Sport Plus paket fiyatları da bu zam kervanına katılıyor.

Futboldan basketbola, basketboldan profesyonel güreş sporlarına kadar pek çok farklı spor dalında hizmet veren S Sport Plus üyeliğine bugün itibariyle yeni bir zam geldi.

Artan döviz kurları ve maliyetleri nedeniyle fiyatlarını güncellemek zorunda kaldığını belirten S Sport yetkilileri, mevcut abonelerine şu resmî açıklamayı gönderdi:

"Değerli Üyemiz, Umuyoruz ki S Sport Plus’ta size sunmuş olduğumuz deneyimden hoşnutsunuzdur.

S Sport Plus’ın yayın hayatına başladığı 2018 yılından bu yana Türkiye’de spor severlerin spor izleme alışkanlığına değer katmak, dünya sporunun önde gelen yıldızlarının ilham verici öykülerini sizlere her anıyla yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. S Sport Plus’ı hem yeni içerik ve kanallarla hem de yeni uygulamalar ve özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz.

Son dönemde döviz kurlarındaki artışlar, bunun sonucunda artan maliyetler ve KDV oranlarındaki düzenlemeler nedeniyle S Sport Plus paket fiyatlarımızda güncelleme yapmamız ne yazık ki kaçınılmaz bir hal aldı. Halen kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin, kullanım süresi dolduktan sonra gerçekleştirilecek yenileme işlemlerinde 5 Ekim 2023 tarihinden itibaren, güncel aylık paket satış fiyatı 69,99 TL (Yıllık 499 TL) üzerinden yenileme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ancak S Sport Plus Aylık Paketinizi sonraki dönemler için yenilemek istemiyorsanız, üyelik ve ayarlarınızı yönettiğiniz “Üyelik Bilgileri” menüsünden dijital ortamda üyelik iptal işlemi aracılığı ile S Sport Plus Aylık Paketinize ilişkin iptal talebinde bulunabilirsiniz."