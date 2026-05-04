Klavyeye Gerek Bırakmayan Akıllı Bere Geliyor! Zihninizi Okuyacak

Sabi adlı bir girişim, yazma sürecini çok kolaylaştıracak bir proje üzerinde çalışıyor. Şu an geliştirilme aşamasında olan akıllı bere sayesinde klavyeye olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Sadece düşünce gücüyle aklınızdan geçen sözcükleri yazdırabileceksiniz. Bu teknoloji özellikle sessiz bir şekilde çalışmak isteyenler için ideal bir çözüm olacak gibi görünüyor.

Sabi'nin Akıllı Beresi Nasıl Çalışacak?

Sabi tarafından sunulmaya hazırlanan akıllı bere, 100 bin adet küçük sensörle donatıldı. Bu sensörler, beyinden yayılan sinyalleri düzenli olarak takip ederek ne yazmak istediğinizi buluyor. Örneğin bere takılıyken ekrandaki bir yazma alanına "merhaba dünya" yazmayı hayal ederseniz sinyaller yakalanarak bu kelimeler ekrana getiriliyor.

you can now control things with your brain. literally.



we're building the most wearable BCI on the planet, with @sabicap, backed by @khoslaventures @accel @initialized & @kevinweil.



we collected the world’s largest neural dataset and trained the most capable Brain Foundation… pic.twitter.com/FIQiH7nIuL — Rahul Chhabra (@rahulchhabra07) April 16, 2026

Bunu aslında daha önce Elon Musk'ın felçli hastalara odaklanan Neuralink isimli nöroteknoloji şirketinin uyguladığı yönteme benzetebilirsiniz fakat arada büyük bir fark bulunuyor. Neuralink'in hastaların düşünce gücüyle bir işlem gerçekleştirmesini sağlamak için kafatasında küçük bir delik açması gerekiyor. Sabi'nin bu ürününde ise sadece bir bere takıyorsunuz. Cerrahi işlem gerektirmiyor. Bunu dilediğiniz zaman çıkarıp bir kenara koyabiliyorsunuz.

Sabi'nin Akıllı Beresi Ne Kadar Hızlı Olacak?

Sabi'nin akıllı beresi tahmin edebileceğiniz üzere çok hızlı şekilde çalışmayacak. Dakikada sadece 30 kelime yazabilecek. Bu, normal konuşma hızına göre epey düşük olabilir ama mantıklı bir sebebi bulunuyor. Bilindiği üzere zihnimizden geçen düşünceler her zaman birbiriyle bağlantılı değil. Çoğunlukla karmaşık bir düşünce akışı söz konusu.

İnsanlar bir şeyler düşünürken kelimeler de sürekli olarak birbirine karışır. O yüzden böyle bir sistem de insanın aklından geçen her düşünceyi ekrana getiremez. Bunun yerine net şekilde belirlenen niyete odaklanılması gerekir ki Sabi'nin akıllı beresi tam olarak bunu yapıyor.

Sabi'nin Akıllı Beresi Ne Zaman Sunulacak?

Sabi'nin akıllı beresi, 2026 yılının sonunda piyasaya sürülecek ama bu ürünle sınırlı kalınmayacak. Bundan sonra da daha sıcak havalarda tercih edilebilecek beyzbol şapkası sürümü gelecek. Bunun da 2027 yılının içinde kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor. Bunun tıbbi bir üründen ziyade klavye tarzı bir elektronik ürün olarak konumlandırılması da herkes tarafından satın alınabilir olacağını gösteriyor.

Sabi'nin Akıllı Beresi Türkiye'de Satılacak mı?

Sabi'nin öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlara yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca dil farkının bu tür teknolojilerin kullanımını doğrudan etkileyeceğini unutmamak gerek. Odak noktasında şu an büyük bir çoğunlukla dünya genelinde yaygın olarak kullanılan İngilizce gibi diller bulunuyor. Türkçe için ayrıca bir eğitim süreci gerekecektir. Bunun da en azından yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Sabi tarafından geliştirilen bu akıllı berenin özellikle çip taktırma gibi konularda endişeleri olanlar için ciddi avantaj olacağını düşünüyorum. Özellikle çeşitli rahatsızlıklar yüzünden ellerini kullanamayan ya da konuşma güçlüğü çekenler için ideal bir çözüm olabilir. Tabii, ilerleyen süreçte daha da geliştirilirse günlük hayatın da bir parçası hâline gelebilir.