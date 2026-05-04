25 Gün Pil Ömürlü Akıllı Bileklik Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin bu ayın başlarında yeni akıllı bilekliği Smart Band 10 Pro'nun ne zaman tanıtılacağına dair önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihazın ağırlığı gibi önemli detaylar da sızıntı ile birlikte açıklığa kavuşturulmuştu. Şimdi de bu akıllı bilekliğin tasarımı ve pil ömrü gibi kritik öneme sahip özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,74 inç

1,74 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Sağlık: Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve gelişmiş uyku takibi

Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve gelişmiş uyku takibi Spor Modu: 150+

150+ Pil Ömrü: 25 güne kadar

25 güne kadar Ağırlık: Normal sürüm 40 gramın altında, seramik sürüm 50 gramın altında

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Smart Band 10 Pro, 1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve AMOLED ekranla birlikte piyasaya sürülecek. Hatırlayacak olursanız bir önceki model Xiaomi Smart Band 9 Pro da 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip model olarak piyasaya sürülmüştü. Bu da ekran özelliklerinin aynı kalacağını gösteriyor. Eğer bu özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkarsa AMOLED ekran sayesinde derin siyahlar ve canlı görüntü elde edebiliriz.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

380 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni akıllı bileklik, 25 güne kadar pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Smart Band 9 Pro, 21 gün pil ömrü sunuyor. Dolayısıyla önceki modele göre 4 günlük bir artış söz konusu. Özellikle akıllı bilekliğini sık sık şarj etmek istemeyenler için ciddi avantaj sağlayacağı aşikâr.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'da Hangi Sağlık ve Spor Özellikleri Olacak?

Smart Band 10 Pro'nun beraberinde hangi sağlık ve spor özelliklerini getireceği henüz belli değil fakat önceki modelde kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, gelişmiş uyku analizi ve 150'den fazla spor modu mevcut. Özellikle bu spor modları sayesinde gerekli olan verilere kolaylıkla erişilebiliyor, hedeflere hızlıca ulaşılabiliyor. Bu özelliklerin yeni modelde olmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Tabii, Xiaomi, bunlara ek olarak başka özellikler de sunabilir.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı bileklik, bir önceki model ile aynı tasarım standartlarına bağlı kalacak. Yine dikdörtgen yapıda bir akıllı bileklik göreceğiz. Standart modelin alüminyum kasa ile gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak seramik sürüm de gelebilir fakat bunun sadece Çin'e özel olarak sunulacağı öne sürülüyor. Normal sürümün 40 gramın altında, seramik sürümün ise 50 gramın altında bir ağırlığa sahip olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Mayıs ayında tanıtılacağı ileri sürüldü. Henüz tarih tam olarak kesinleşmedi ancak bu tanıtımın ayın ortasına doğru gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bu arada Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun Ekim 2024'te tanıtıldığını hatırlatalım.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi Smart 9 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önüne aldığımızda yeni akıllı bilekliğin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planlarda değişiklik olma ihtimali bulunuyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Smart Band 9 Pro'nun krem rengi sürümü şu an 3 bin 249 TL, pembe altın sürümü 3 bin 349 TL, obsidyen siyahı ve ay ışığı grisi versiyonları 3 bin 699 TL'ye satışta. Yeni akıllı bileklik, öncekine göre daha uzun pil ömrü gibi önemli avantajlar sunacak. Bu farklardan hareketle Smart Band 10 Pro'nun başlangıç fiyatının 5 bin TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun özellikle siyah sürümünü oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii, tek avantajı bu olmayacak. Bir önceki modele göre daha uzun pil ömrü sunarak geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına yanıt verecek. Eğer sağlık tarafında da önemli yenilikler sunarsa bunun satışlara olumlu bir yansıması olacaktır.