Samsung, Galaxy S27 Ultra ile Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim Yapacak!

Geçtiğimiz aylarda Galaxy S26 serisini kullanıcılarla buluşturan Samsung, şimdi ise odağını S27 serisine çevirmiş durumda. Yeni amiral gemilerinin tanıtımına henüz yaklaşık bir yıl olsa da sektör kaynaklarından sızıntılar çoktan gelmeye başladı. Son olarak serinin en üst modeli Galaxy S27 Ultra’nın ana kamera özellikleriyle ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Ana Kamerası Nasıl Olacak?

Samsung, 2023 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S23 serisinden bu yıl mart ayında tanıttığı Galaxy S26 serisine kadar Ultra modellerde 200 MP çözünürlüklü ana kameraya yer veriyor. Ancak bu kamera büyük ölçüde aynı özellikleri korudu ve ciddi bir yükseltme sunulmadı. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S27 Ultra ile birlikte önemli bir kamera güncellemesi yolda olabilir.

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu’nun paylaştığı bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 Ultra’da yine 200 MP çözünürlüklü ana kameraya yer verecek. Ancak bu kez kamera, değişken diyafram özelliğiyle gelecek. Bu da çok daha kaliteli fotoğraflar çekilmesini mümkün kılabilir. Peki değişken diyafram tam olarak nedir ve ne işe yarar?

Değişken Diyafram Nedir, Ne İşe Yarar?

Daha önce 12 MP ve 50 MP gibi çözünürlüklerde gördüğümüz değişken diyafram özelliği, kameradaki lens açıklığının yani ışığın sensöre girdiği alanın gerektiğinde büyütülüp küçültülmesini sağlayan bir teknoloji. Çoğu akıllı telefonlarda bu açıklık genellikle sabit. Yani gece de gündüz de aynı miktarda ışık alınır.

Diyaframı bir pencere gibi düşünebilirsiniz. Pencereyi tamamen açtığınızda içeri daha fazla ışık girer, biraz kapattığınızda ise ışık azalır. Kamera da aynı mantıkla çalışır. Örneğin gece çekimlerinde ortam karanlık olduğu için diyafram açılır ve sensöre daha fazla ışık ulaşır. Böylece daha aydınlık ve doğal olarak daha net fotoğraflar çekilebilir. Gündüz ise tam tersi olur yani ortam zaten aydınlık olduğu için diyafram kısılır ve aşırı parlama (ışık patlaması) engellenir.

Değişken diyaframın sağladığı bir diğer önemli özellik de arka plan bulanıklığı. Diyafram geniş olduğunda arka plan bulanıklaşır ve çekilmek istenen obje ön plana çıkar. Diyafram daraldığında ise hem ön plan hem de arka plan daha net görünür. Tabii bu özellik şu anda telefonlarda zaten var ancak bunu yapan yazılım. Değişken diyaframla birlikte ise bu işlemi donanım tarafı üstlenecek.

Bu arada değişken diyafram özelliğine sahip kameraların Xiaomi 14 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra ve Honor Magic 6 Pro gibi modellerde yer aldığını belirtelim. Ancak 200 MP çözünürlüklü bir kamerada bu teknolojinin ilk kez Galaxy S27 Ultra’da karşımıza çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Mesela Galaxy S25 serisi ocak ayında, Galaxy S26 serisi ise şubat ayında tanıtılmıştı. Bunlar göz önüne alındığında Galaxy S27 serisinin de büyük ihtimalle 2027 yılının ocak-şubat ayları arasında tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un yıllardır aynı 200 MP kamerayı küçük dokunuşlarla sunması artık can sıkmaya başlamıştı. Evet donanım zaten oldukça güçlü ancak yine de gerçek bir yenilik gerekiyordu. Neyse ki Güney Koreli şirket, değişken diyafram teknolojisiyle dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu özelliğin çok daha güzel fotoğraflar çekmeyi mümkün kılması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.