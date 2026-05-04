7920 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve AMOLED Ekrana Sahip

vivo'nun yeni telefonu V70 Lite 4G, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V70 Lite 4G'nin FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

V2604 model numarasına sahip olan vivo V70 Lite 4G, FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre telefon 4G, Bluetooth ve Wi-Fi 5 teknolojilerini destekleyecek. Wi-Fi 5 teknolojisi, Wi-Fi 4'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı imkânı sunuyor.

vivo V70 Lite 4G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci RAM: 8 GB (Başka seçenekler olabilir.)

8 GB (Başka seçenekler olabilir.) Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir.)

256 GB (Başka seçenekler olabilir.) Batarya: 7.920 mAh

7.920 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo V70 Lite 4G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo V70 Lite 4G'de sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil fakat serinin bir önceki modeli olan vivo V60 Lite 4G'de Snapdragon 685 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 685'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu işlemci daha önce Realme 12 4G ve vivo V50 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok modelde tercih edilmişti. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

vivo V70 Lite 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli V60 Lite 4G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

V60 Lite 4G'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip.

vivo V70 Lite 4G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

V70 Lite 4G, 7.920 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Önceki modelde ise 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo V70 Lite 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Lite 4G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkan V60 Lite 4G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

vivo V70 Lite 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70, vivo Y31 5G ve V60 Lite 4G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda V70 Lite 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo V70 Lite 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60 Lite 4G şu anda 14 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. V70 Lite 4G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 18 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

vivo V70 Lite 4G'nin orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Bence bir telefonda pil ömrü çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkiliyor. V70 Lite 4G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile telefonun uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.

Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimine sahip olacağını belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde bu belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise çok canlı renklere sahip olması.