Capcom, Efsane Oyununu Seriye Dönüştürmeyi Planlıyor

Capcom, geçtiğimiz haftalarda yeni bir oyun piyasaya sürdü. Son derece başarılı bir pazarlama süreci yürütülmesi ve alışagelmişin dışında karakterlere sahip olması dolayısıyla bir hayli ilgi çeken yapım, şirketin şimdiden en popüler oyunları arasında yer almayı başarmış durumda. Son yapılan açıklama ise Capcom'ın bu oyunu bir seriye dönüştürebileceğine işaret ediyor.

Capcom Hangi Oyunu Seriye Dönüştürecek?

Capcom'dan Rob Dyer tarafından iicon isimli etkinlikte yapılan açıklamada Pragmata'nın tıpkı Resident Evil serisi gibi uzun yıllar boyunca devam edecek bir seri hâline gelme yolunda olduğu ifade edildi. Üzerine yoğunlaşılabilecek yeni bir seriye işaret eden Dyer, gelecekte Pragmata'nın devam oyunlarının piyasaya sürülebileceğini ima etti.

Pragmata Nasıl Bir Başarı Elde Etti?

Pragmata, Capcom'ın bu yıla damgasını vuran Resident Evil Requiem isimli oyununu aratmayan bir başarı elde etti. Geçen ay şirket tarafından paylaşılan verilere göre Pragmata, 17 Nisan'da piyasaya sürülmesinden sonra sadece iki gün gibi oldukça kısa bir süre zarfında 1 milyonun üzerine satış miktarına ulaştı.

Oyun şu an PlayStation ve Xbox mağazalarının yanı sıra Steam'de mevcut. Hatta Steam'in arkasındaki şirket Valve tarafından son paylaşılan verilere göre Pragmata, 21-28 Nisan'da dünya genelinde en çok satılan üçüncü oyun oldu. Bundan bir önceki hafta da en çok satılan ikinci oyun konumundaydı.

Pragmata Nasıl Bir Oyun?

Pragmata, bilim kurgu oyunları arasında yer alıyor. Oyunda iki karakteri aynı anda kontrol ediyoruz. Bilmeyenler için bunlar Hugh ve Diana. Hugh isimli karakter, işin aksiyon tarafında. Yani düşmanlara o hasar veriyor. Diana ise küçük ve sevimli bir android. O da düşmanları hackleyerek onları zayıf noktalarından yakalamamıza olanak tanıyor.

Aynı anda iki karakteri yönetiyoruz ama bunlar aynı oynanışa sahip değil. O yüzden karşılaşmalarda daha geniş çaplı düşünmemiz. gerekiyor. Bir yandan hareket edip saldırılardan kaçmaya çalışırken diğer yandan da Diana'nın hacklemesini sağlıyorsunuz. Yani oyuncunun refleksleri hiç olmadığı kadar ön planda.

Pragmata'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Pragmata'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Pragmata, bana göre son birkaç yılın en iyi oynanışını sunan oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle PC tarafındaki satışlara baktığımda oyunun geniş çaplı olarak benimsendiğini görebiliyorum. Oyunda Capcom oyunlarında pek de alışık olmadığımız karakterler bulunuyor. O yüzden bu oyunun bir seriye dönüşmesi oldukça geniş bir oyuncu kitlesinin takdirini kazanacaktır. Günün sonunda bu durumdan Capcom da kazançlı çıkacaktır.