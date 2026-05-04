Capcom, Efsane Oyununu Seriye Dönüştürmeyi Planlıyor
Capcom henüz çok yeni olsa da geleceği epey umut verici bir oyununu seriye dönüştürmeyi planlıyor. İşte oyuna dair merak edilen tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Capcom, Pragmata'yı büyük bir oyun serisine dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin ABD'deki operasyonlardan sorumlu başkanı Rob Dyer, yeni çıkan oyunun kalıcı bir seri olma yolunda ilerlediğini söyledi.
- Pragmata, ilk olarak 17 Nisan 2026'da piyasaya sürülmüş ve 2 gün içinde 1 milyonun üzerine satış miktarına ulaşmıştı.
- Son birkaç haftadır Steam'de en çok satılan oyunlar arasında ilk 3'te olan oyun, Hugh ve Diana ikilisini merkezine alıyor. İki karakteri de yönettiğimiz yapımda Hugh, düşmanlara ateş edip onlardan kaçarken Diana ise sistemleri hackleyerek avantaj sağlıyor.
Capcom, geçtiğimiz haftalarda yeni bir oyun piyasaya sürdü. Son derece başarılı bir pazarlama süreci yürütülmesi ve alışagelmişin dışında karakterlere sahip olması dolayısıyla bir hayli ilgi çeken yapım, şirketin şimdiden en popüler oyunları arasında yer almayı başarmış durumda. Son yapılan açıklama ise Capcom'ın bu oyunu bir seriye dönüştürebileceğine işaret ediyor.
Capcom Hangi Oyunu Seriye Dönüştürecek?
Capcom'dan Rob Dyer tarafından iicon isimli etkinlikte yapılan açıklamada Pragmata'nın tıpkı Resident Evil serisi gibi uzun yıllar boyunca devam edecek bir seri hâline gelme yolunda olduğu ifade edildi. Üzerine yoğunlaşılabilecek yeni bir seriye işaret eden Dyer, gelecekte Pragmata'nın devam oyunlarının piyasaya sürülebileceğini ima etti.
Pragmata Nasıl Bir Başarı Elde Etti?
Pragmata, Capcom'ın bu yıla damgasını vuran Resident Evil Requiem isimli oyununu aratmayan bir başarı elde etti. Geçen ay şirket tarafından paylaşılan verilere göre Pragmata, 17 Nisan'da piyasaya sürülmesinden sonra sadece iki gün gibi oldukça kısa bir süre zarfında 1 milyonun üzerine satış miktarına ulaştı.
Oyun şu an PlayStation ve Xbox mağazalarının yanı sıra Steam'de mevcut. Hatta Steam'in arkasındaki şirket Valve tarafından son paylaşılan verilere göre Pragmata, 21-28 Nisan'da dünya genelinde en çok satılan üçüncü oyun oldu. Bundan bir önceki hafta da en çok satılan ikinci oyun konumundaydı.
Pragmata Nasıl Bir Oyun?
Pragmata, bilim kurgu oyunları arasında yer alıyor. Oyunda iki karakteri aynı anda kontrol ediyoruz. Bilmeyenler için bunlar Hugh ve Diana. Hugh isimli karakter, işin aksiyon tarafında. Yani düşmanlara o hasar veriyor. Diana ise küçük ve sevimli bir android. O da düşmanları hackleyerek onları zayıf noktalarından yakalamamıza olanak tanıyor.
Aynı anda iki karakteri yönetiyoruz ama bunlar aynı oynanışa sahip değil. O yüzden karşılaşmalarda daha geniş çaplı düşünmemiz. gerekiyor. Bir yandan hareket edip saldırılardan kaçmaya çalışırken diğer yandan da Diana'nın hacklemesini sağlıyorsunuz. Yani oyuncunun refleksleri hiç olmadığı kadar ön planda.
Pragmata'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Pragmata'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Sony, PlayStation 6 İçin Oyun Geliştiriyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı
Sony'nin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PlayStation 6 için geliştirilen bu yapım, korku ve hayatta kalma türüne sahip olacak.
Editörün Yorumu
Pragmata, bana göre son birkaç yılın en iyi oynanışını sunan oyunlar arasında yer alıyor. Özellikle PC tarafındaki satışlara baktığımda oyunun geniş çaplı olarak benimsendiğini görebiliyorum. Oyunda Capcom oyunlarında pek de alışık olmadığımız karakterler bulunuyor. O yüzden bu oyunun bir seriye dönüşmesi oldukça geniş bir oyuncu kitlesinin takdirini kazanacaktır. Günün sonunda bu durumdan Capcom da kazançlı çıkacaktır.