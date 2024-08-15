Sağlık Bakanı'ndan Türkiye ve Maymun Çiçeği Virüsü Açıklaması

Hastalıklar ve salgınlar tıpkı geçmişte olduğu gibi 2024 yılında da insanlığın en büyük kabuslarından biri. Örneğin tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin üzerinden sadece birkaç yıl geçti. Şimdi ise "Maymun Çiçeği"virüsü adı verilen yeni bir tehlike patlak verdi.

Bir süreedir başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere birkaç Afrika ülkesinde yayılan hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü küresel bazda acil durum ilan etti. Türkiye dahil tüm dünya gelişmeleri korkuyla takip ederken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Açıkladı: Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Yok

Şu ana kadar resmi olarak 13 Afrika ülkesinde 17 bini aşkın vaka ve 500'den fazla ölüme neden olan Maymun Çiçeği hızla yayılıyor. Bu nedenle DSÖ de ikinci bir pandeminin önüne geçmek amacıyla dün gece acil durum ilan etti. Durumun sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Daha önce gazetecilerin sorusu üzerine "Şu anda alarma geçmemiz söz konusu değil." açıklamasını yapmış olan Memişoğlu, bu defa "Maymun Çiçeği ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'de doğrulanmış bir vakanın olmadığının da altını çizdi.

Şimdilik konuyla ilgili gelişmeleri takip etmekten ve bunun tıpkı zamanında Covid-19'da olduğu gibi global bir salgına dönüşmemesini ummaktan başka bir seçeneğimiz yok gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yakın zamanda ikinci bir pandemi ihtimali var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.