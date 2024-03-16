28 Yaşındaki Bir Sağlık Çalışanı, Kredi Borcunu TikTok Sayesinde Ödedi: Peki Nasıl?

28 yaşındaki bir sağlık çalışanı geçtiğimiz hafta kendine bir meydan okuma belirledi ve bu meydan okumaya göre TikTok'ta canlı yayın yaparak öğrenim kredisi borcunun kalan kısmını ödemeye çalışacaktı.

Allison McCarthy açmış olduğu yayınlarda izleyicilerinden kendisine güller satın alıp göndermelerini istedi. Esasında McCarthy, 2022 yılında Etch A Sketch sanatçısı Jane Labowitch'in 30 gün içinde sanat okuluna olan 13.484,58 dolarlık borcunu ödemeyi başardığı olaydan esinlenmişti.

McCarthy ilk olarak 8 Mart'ta Labowitch'in hikâyesine atıfta bulunan bir video yayınladı. Takipçilerine "Sizce bunu yapmalı mıyım?" diye sordu. Videosunu izleyen 13 milyon kişi yapması gerektiğini söyledi ve McCarthy bu fırsatı kaçırmayarak 8 Mart Cuma günü her gün canlı yayın yapmaya başlayarak izleyicilerle her seferinde üç saate kadar sohbet etti ve bu sırada binlerce gül topladı.

Allison McCarthy Yayınlarında Neler Yapıyor?

Yayında neler yaptığına dair Fortune'a konuşan McCarthy, "Sorulara cevap veriyorum, bazen finansal konulara giriyorum. Artık pek çok insan bana aynı şeyi nasıl yapabileceklerini soruyor, ben de içerik oluşturma konusunda tavsiyeler veriyorum." dedi.

Bir haftalık yayın maratonunun ardından McCarthy, TikTok'tan 7.310 dolar kazandı. Kazancının büyük kısmı aslında TikTok'un içerik oluşturucu ödeme programından geliyordu.

McCarthy'ye göre TikTok'taki yabancıların kendisine yardım etmek için binlerce doları bir araya getirmesi fikri hâlâ akıllara durgunluk veriyor ancak aldığı yorumlar ona pek çok insanın öğrenci kredisi sorununu anlayabildiğini gösteriyor.

Günümüzde bu tarz durumların giderek arttığı göz önüne alındığında TikTok'un zarardan çok fayda sağlıyor olabileceği sorusu da akıllara geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.