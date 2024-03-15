TikTok, Yasağı Engellemek İçin İlginç Bir Yöntem Uygulamaya Başladı!

Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi'nde popüler sosyal medya hizmeti TikTok'un yasaklanmasına yönelik bir oylama yapılmıştı. Yapılan oylamada 352 kişi evet oyu kullanırken 65 kişi ise hayır oyu vermişti.

Temsilciler Meclisi'nde onay çıkan yasa tasarısı çok yakında Senato'da oylanacak. Yasağı engellemek için harekete geçen TikTok, bu oylama öncesinde oldukça ilginç bir yöntem kullanmaya başladı.

TikTok'tan Yasağı Engellemek İçin Şaşırtan Hamle!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcılara popüler sosyal medya uygulamasında çeşitli uyarı mesajları gösterilmeye başlandı. Bu mesajlarda "Senatörünüze TikTok'un sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleyin. TikTok yasağına hayır oyu vermelerini isteyin" ifadelerine yer verildi.

Uygulama içi mesajlarda "Temsilciler Meclisi, 170 milyon Amerikalıyı etkileyen TikTok yasağı için oy kullandı" sözleri de bulunuyor.

Senato'dan onay çıkarsa ABD Başkanı Joe Biden, yasa tasarısına imzasını atacak. Biden geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" demişti.

Bu yasa tasarısına göre şirkete 180 gün süre verilecek. Bu süre zarfında TikTok farklı bir şirkete satılmaması hâlinde ABD'de yasaklanacak. Bu kapsamda ABD vatandaşları App Store ve Play Store üzerinden TikTok'a erişemeyecek. Hizmetin web sürümünün de yasaklanacağı düşünülüyor.

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