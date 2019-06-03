Şampiyonlar Ligi Finalinde Sahaya Atlayan Kinsey Wolanski Amacına Ulaştı

İki İngiliz ekibi, Tottenham ve Liverpool’u karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi finali, Kinsey Wolanski adlı bir kadının sahaya atlamasıyla ilginç anlara sahne oldu. Twitter’da bir anda Trend Topic olan olay, sahadaki futbolculardan tutun da spikerlere kadar herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Mayosunun üzerinde erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy'nin çeşitli eşek şakaları içeren "Vitaly Uncensorced" YouTube kanalının ismi yer alan Wolanski, kendi reklamını da gayet iyi bir şekilde yapmış gibi görünüyor. Öyle ki, Wolanski’nin Instagram’daki takipçi sayısı 300 binden 1.6 milyona yükseldi.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası finalinde yaptığı bir eşek şakası nedeniyle spor aktivitelerine girişi yasaklanan Zdorovetskiy, sosyal medya hesaplarından kız arkadaşı Wolanski’nin fotoğraflarını paylaşarak, onunla evlenmek istediğini söyledi.

Zdorovetskiy'nin eşek şakalarının yanı sıra cinsel içerikli videolar da paylaştığı "Vitaly Uncensorced" kanalının 10 milyon abonesi bulunuyor. Halihazırda büyük bir izleyici kitlesi bulunan kanal, Wolanski’nin yaptığı reklamın ardından ciddi bir ilgiyle karşılaştı.