Sahibinden Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategoride çok sayıda ilanın yer aldığı Sahibinden'e erişim sorunu yaşanıyor. Web sitesi ziyaret edilmeye çalışıldığında "Bu siteye ulaşılamıyor. Sahibinden.com yazımında hata olup olmadığını kontrol edin" hatasıyla karşılaşılıyor.

Sahibinden Neden Açılmıyor?

Meydana gelen erişim problemlerinin ardından şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşanılan teknik bir problemden ötürü Sahibinden'e erişim sağlanamıyor. Problemin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sahibinden, yaptığı açıklamada "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: