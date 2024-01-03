Bu Mesaj Geldiyse Tıklamayın: e-Devlet Bilgilerini Ele Geçirmeyi Amaçlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak sahte SMS mesajı gönderilmeye başlandı. Hem İBB hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu ile ilgili önemli uyarıda bulundu.

Sahte SMS Mesajındaki Bağlantıya Sakın Tıklamayın

"ibbmezdaibs" adresinden dolandırıcılık amacıyla gönderilen sahte mesajda "e-devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" cümlesi bulunuyor ve bir bağlantı yer alıyor. Bu bağlantı aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

📢ÖNEMLİ DUYURU



Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024

İBB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" sözlerine yer verdi.

Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.



➡️ Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi… pic.twitter.com/bnEv8qSISk — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: