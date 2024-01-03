Bu Mesaj Geldiyse Tıklamayın: e-Devlet Bilgilerini Ele Geçirmeyi Amaçlıyor!
Kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS mesajları gönderilmeye başlandı. Konuya dair önemli bir uyarıda bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak sahte SMS mesajı gönderilmeye başlandı. Hem İBB hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu ile ilgili önemli uyarıda bulundu.
Sahte SMS Mesajındaki Bağlantıya Sakın Tıklamayın
"ibbmezdaibs" adresinden dolandırıcılık amacıyla gönderilen sahte mesajda "e-devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" cümlesi bulunuyor ve bir bağlantı yer alıyor. Bu bağlantı aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.
📢ÖNEMLİ DUYURU— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024
Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w
İBB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" sözlerine yer verdi.
Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024
➡️ Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi… pic.twitter.com/bnEv8qSISk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
- "Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
- Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."
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