Bu Mesaj Geldiyse Tıklamayın: e-Devlet Bilgilerini Ele Geçirmeyi Amaçlıyor!

Kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS mesajları gönderilmeye başlandı. Konuya dair önemli bir uyarıda bulunuldu.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak sahte SMS mesajı gönderilmeye başlandı. Hem İBB hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konu ile ilgili önemli uyarıda bulundu.

Sahte SMS Mesajındaki Bağlantıya Sakın Tıklamayın

"ibbmezdaibs" adresinden dolandırıcılık amacıyla gönderilen sahte mesajda "e-devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" cümlesi bulunuyor ve bir bağlantı yer alıyor. Bu bağlantı aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

İBB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" sözlerine yer verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

  • "Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
  • Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."

2024 Yılı Zamlı Trafik Cezaları Belli Oldu: Yeni Yılda Trafik Cezaları Ne Kadar?
Yaşam

2024 Yılı Zamlı Trafik Cezaları Belli Oldu: Yeni Yılda Trafik Cezaları Ne Kadar?

Geçtiğimiz ay içerisinde 2024 yılının yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pek çok kaleme gelecek zamlar ve cezalardaki artışlar belli olmuştu.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER