Sahibinden İlanlardaki Eski Fiyatları Gösteren Eklentilere Savaş Açtı!

İkinci el denince akla ilk gelen platformlardan Sahibinden, mevcut politikalarına uymayan durumlara karşı katı duruşunu devam ettiriyor. Platform, son olarak ilanlardaki eski fiyatları gösteren çeşitli tarayıcı eklentilerini engellemeye başladı. Artık bu gibi yazılımları kullanarak siteye giremeyeceksiniz.

Sahibinden, Eski Fiyatları Gösteren Tarayıcı Eklentilerini Engelledi

Sahibinden platformunda bir ürünü favorilerinize ekleyerek gelecekteki fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olmanıza yarayan yerleşik bir araç halihazırda mevcut. Ancak bazıları işleri bir adım ileriye götürerek ürünlerin tüm zamanlardaki fiyat değişimlerini ortaya koyan çeşitli eklentiler piyasaya sürdü.

Platform, bugüne dek bu gibi yazılımlara karşı sıkı bir politika izlemese de bu durum artık değişmiş gibi görünüyor. Zira birçok kullanıcı son dönemde eski fiyatları gösteren üçüncü taraf eklentileri kullanarak siteye giremediklerini bildirdi. Kısacası siteye yeniden erişebilmek için tarayıcınızdaki ilgili eklentiyi kaldırmanız gerekecek.

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