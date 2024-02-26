Sahibinden.com İlanları İncelendi: İkinci El Otomobil Fiyatları Düşüyor!
Sahibinden.com verilerine göre "Otomobil Piyasası Görünümü" hazırlandı ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. İşte detaylar!
Türkiye'de otomobil piyasası özellikle geçtiğimiz sene büyük değişiklikler yaşadı. Piyasadaki olumsuzluklar sebebiyle ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalı hale geldi. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalara göre ikinci el araçların fiyatında düşüş gözlemleniyor.
İkinci El Araba Fiyatları 7 Aydır Düşüşte
Bahçeşehir Üniversitesi Sahibinden sitesinden yararlanarak bir rapor hazırladı. Bu rapor otomobil piyasasında neler yaşandığını içeriyor. Rapora göre, ikinci el piyasası düşüşe uğradı, bu da satışların artmasına sebebiyet verdi.
Yapılan araştırmalara göre ikinci el araç fiyatları geçen seneye göre %8,5'lik bir düşüş yaşadı.Bu düşüşe göre Sahibinden sitesindeki ikinci el aracın ortalama fiyatı 860 bin 443 TL. Bu sayede talepler de %5,6 artış göstermiş oldu. Eğer fiyatlar enflasyon verilerinden bağımsız hesaplanırsa, son 7 aydır düşüşte olduğu görülüyor.
MG Otomobil Fiyat Listesi - 2024
Üst sınıf teknolojiyle tasarlanan MG otomobil, ülkemize yeni giriş yaptı. Türkiye’ye geldikten sonra özellikleriyle pek çok insanın dikkatini çekmeyi başaran MG’nin elektrikli modelleri kaliteli standartlardan oluşuyor.
Her ne kadar talep artasa da Sahibinden sitesine konulan araba ilanlarının azaldığı görülüyor. Talep artsa da sunum azalıyor.
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