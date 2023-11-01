Şahsiyet Dizisinin 2. Sezon Fragmanı Geldi! (Video)
Yeni sezonunda GAİN'de izleyicilerle buluşacak olan Şahsiyet'in merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Başrolünde Haluk Bilginer’in yer aldığı polisiye-drama dizisi Şahsiyet, 5 yıl aradan sonra yeni platformunda 2. sezonuyla geri dönüyor.
Geçtiğimiz günlerde 2. sezon yayın tarihi açıklanan Şahsiyet'in bugün ise merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı.
İlk sezonuyla olumlu eleştiriler almayı başaran Şahsiyet, yayınlandığı Puhu TV platformunun en gözde içeriklerinden biri olmayı başarmıştı. Dizi 2. sezonuyla birlikte haklarını satın alan GAİN'de yer alacak.
Şahsiyet 2. Sezon Fragmanı
Şahsiyet Konusu
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur.
Şahsiyet Oyuncuları
- Haluk Bilginer
- Şebnem Bozoklu
- İlker Aksum
- Nergis Öztürk
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Recep Usta
- Cansu Dere
Şahsiyet 2. Sezon Yayın Tarihi
Şahsiyet'in 2. sezonu "Şahsiyet II. Fasıl" 13 Kasım tarihinde GAİN ekranlarında olacak.
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