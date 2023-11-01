Şahsiyet Dizisinin 2. Sezon Fragmanı Geldi! (Video)

Başrolünde Haluk Bilginer’in yer aldığı polisiye-drama dizisi Şahsiyet, 5 yıl aradan sonra yeni platformunda 2. sezonuyla geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde 2. sezon yayın tarihi açıklanan Şahsiyet'in bugün ise merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı.

İlk sezonuyla olumlu eleştiriler almayı başaran Şahsiyet, yayınlandığı Puhu TV platformunun en gözde içeriklerinden biri olmayı başarmıştı. Dizi 2. sezonuyla birlikte haklarını satın alan GAİN'de yer alacak.

Şahsiyet 2. Sezon Fragmanı

Şahsiyet Konusu

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur.

Şahsiyet Oyuncuları

Haluk Bilginer

Şebnem Bozoklu

İlker Aksum

Nergis Öztürk

Ahmet Mümtaz Taylan

Recep Usta

Cansu Dere

Şahsiyet 2. Sezon Yayın Tarihi

Şahsiyet'in 2. sezonu "Şahsiyet II. Fasıl" 13 Kasım tarihinde GAİN ekranlarında olacak.