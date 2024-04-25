Sahte Elon Musk'a Aşık Olmanın Bedelini Ağır Ödedi: 50 Bin Dolarını Kaptırdı!

Deepfake ile üretilen video ve fotoğrafların artış gösterdiği son dönemlerde, bu yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını da sıkça duyar hale geldik. Son yaşanan olay ise dünyayı şok uğrattı desek yeridir.

Kendisinin Elon Musk olduğunu iddia eden bir adamın, Güney Kore'den bir kadınla Instagram üzerinden iletişime geçerek dolandırdığı ortaya çıktı. Genelde hayranlarıyla konuştuğunu söyleyen Musk, kadının 50 bin dolarını alıp ortadan kayboldu.

Daha önce de Elon Musk'ın adının karıştığı benzer olaylar yaşanmıştı. Musk, bir ara TikTok'ta kendisine son derece benzeyen kişiyi görünce "Eğer gerçekse bu adamla tanışmak isterim. Bugünlerde deepfake yüzünden bunu söylemek zor" demişti.

Görüntülü Konuşmayla Dolandırıcıyı "Gerçek Musk" Sandı

Adını paylaşmayan mağdur kadın, Elon Musk'ın kendisini geçen sene Instagram üzerinden takip etmeye başladığı ve ilk başta gerçek olduğunu düşünmediğini söylüyor. Ancak daha sonra karşı tarafın kimlik ve iş yeri fotoğrafı gibi spesifik paylaşımlarda bulunması, kadına güven vermiş ve konuşmaya başlamış.

Mağdur kadın açıklamasında: "Musk çocuklarından ve Tesla ya da Space X'e gitmek için helikoptere binmekten bahsetti. Ayrıca hayranlarıyla rastgele iletişim kurduğunu da anlattı." diyor. Durum böyle olunca dolandırıcıya inandığını belirtiyor.

Ayrıca görüntülü konuşması ve bu konuşmada "Seni seviyorum" demesi gibi detaylar da bulunuyor. Görüntülü konuşma bilgisi paylaşılınca, dolandırıcının deepfake kullandığı tahmin edilmeye başlandı.

Dolandırıcı en son kadına, Koreli bir çalışana ait banka hesabına 50 bin dolar yatırmasını söylüyor. Kaybettiği parasını geri almak isteyen kadın, ne yapacağını bilmediğini ve çaresiz olduğunu söylüyor. Elon Musk'tan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.