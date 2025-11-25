Rockstar'da Olay: Geliştiriciler Dahi GTA 6 Hakkında Bir Şey Bilmiyor!

Rockstar Games, çalışma prensibi açısından bir nevi kapalı kutu haline gelmişti. Öyle ki çatı şirketi Take-Two Interactive yöneticileri dahi ellerini kollarını sallaya sallaya giremiyorlar. Bunda 2022 yılının Eylül ayında yaşanan devasa çaptaki Grand Theft Auto 6 sızıntısının da etkisi büyük olmuştu. Görünüşe göre bu biraz abartıya kaçmış. O kadar ki, kimi geliştiricilerin oyunun hikayesinden dahi haberleri yok.

Rockstar Games Geliştiricisinden İlginç Açıklamalar

Halihazırda işten çıkartma krizi nedeniyle kaynayan bir kazan haline gelmiş olan Amerika menşeli geliştirici, yeni GTA oyununu 19 Kasım 2026 tarihinde sağ salim oyuncular ile buluşturabilmek için hummalı bir çalışma içerisindeler. Kendi içinde devasa bir organizasyon yapısında olduğu için de geliştiriciler yalnızca kendi görev alanlarına odaklanmak durumunda kalıyorlar. Yakın bir zaman önce Reece 'Kiwi Talkz' Reilly tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Rockstar Games geliştiricilerinden David O'Reilly, ilginç açıklamalarda bulundu.

Daha önceden Grant Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 oyunlarında çevre sanatçısı olarak görev almış olan O'Reilly, Grand Theft Auto 6 için de aynı pozisyonda bulunuyor. Oyunun üzerinde beş yıldır çalışıyor olmasına rağmen iki ana karakterin olduğunun haricinde bildiği bir şeyin olmadığını söyledi. Görevinin arazi tasarımı ile sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi. Buradan da anlayabileceğimiz üzere, geliştirici ekip kendi için epey bölünmüş bir şekilde çalışıyor.

Rockstar is heavily compartmentalised, a lot of the devs (especially artists) don't even know a lot about GTA 6 despite working on it.



You can hear it straight from the horses mouth in this clip with a dev who worked on GTA 6!

Oyunun genel vizyonu ve hikayesi, sadece üst düzey yaratıcı liderlerin elinde ve senaryo akışının ve karakter gelişiminin nasıl olacağına karar verici konumunda bulunuyorlar. Gerideki ekipler ise alakalı oldukları pozisyon ile ilgililer ve haliyle de kritik bilgilere sahip değiller. Haliyle de geliştirilme sürecinin hangi aşamada olduğunu görebilmeleri mümkün olmuyor.

Netice olarak, David O'Reilly tarafından yapılan açıklamalar ile Rockstar Games çatısı altındaki çalışma düzeni ile ilgili az çok fikir sahibi olduk. Yani gizlilik ve görev odaklı çalışmanın olması dolayısı ile geliştiricilerin çok azının hikayeye dair bilgi sahipler. Böylesi bir çalışma düzenine, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2022 yılının Eylül ayındaki oynanış görüntüsü sızıntılarının yaşanmasının ardından geçilmişti.