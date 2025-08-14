Şaka Değil: Eski E-Posta ve Fotoğraflarınızı Silmek Su Tasarrufu Sağlıyor!

Su tasarrufu özellikle günümüzde büyük bir önem arz eden konular arasında. Yaşanan kuraklıklar ve su kaynaklarının giderek tükeniyor olması insanlığı aslında çok daha büyük tehlikelelerle başbaşa bırakıyor. Bu noktada İngiltere ilginç bir önlem almayı teklif ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İngiltere'den İlginç Çağrı: Su Kaynaklarının Tükenmemesi İçin E-Posta Kutunuzu Temizleyin!

İngiltere son 50 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Beş bölge resmi olarak kuraklık ilan edilmiş durumda altı bölge ise uzun süreli sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde su tüketimini azaltmak amacıyla alınan önlemler arasına bu kez oldukça alışılmadık bir öneri eklendi: "Eski e-postalarınızı ve fotoğraflarınızı silin."

Bu öneri İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu (NDG) tarafından yayımlanan su tasarrufu tavsiyeleri arasında yer aldı. Klasik uyarılar ,çim sulamamak, kısa duşlar almak, sızdıran muslukları onarmak, bir yana NDG’nin dikkat çekici çağrısı teknolojiyle doğrudan ilişkili. Nedeni ise oldukça basit: Veri merkezleri dijital verileri soğutmak için ciddi miktarda su tüketiyor.

Günümüzde çoğu veri merkezi sunucuları aşırı ısınmaktan korumak için buharlaşmalı soğutma sistemleri kullanıyor. Bu sistemler yıllık bazda dünya genelinde yaklaşık 560 milyar litre su harcıyor. Yani dijital dünyada tuttuğumuz her dosya her e-posta ve her görsel dolaylı olarak su kaynaklarına da etki ediyor.

Ancak bu öneri bazı uzmanlar tarafından tartışmalı bulunuyor. Çünkü e-posta ya da görseller gibi arşivlenmiş veriler aktif kullanımda olmadıkları sürece çok az enerji tüketiyor. Hatta bazı durumlarda bu verileri arayıp silmek sistemin daha fazla çalışmasına ve daha çok enerji harcanmasına neden olabiliyor.

Yani su tasarrufu açısından etkisi sembolik düzeyde kalabilir. Asıl dikkat çekici tüketim alanı ise yapay zeka sistemleri. Mistral AI tarafından hazırlanan bir çevresel rapora göre yalnızca bir sayfalık yapay zeka yanıtı (yaklaşık 400 token) 45 ml su tüketiyor ve 1,14 gram karbondioksit eşdeğeri karbon salınımı yaratıyor.

Bu da dijital hizmetlerin büyüyen çevresel etkisine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Kısacası eski e-postaları silmek belki musluğu kapatmaktan daha az etkili olabilir ama artık dijital dünyada attığımız her adımın çevresel bir bedeli olduğunu unutmamak gerekiyor. Dijital temizlik artık sadece depolama alanı açmak için değil mavi gezegeni korumak için de önemli bir alışkanlık olabilir.