Hedef 2026: Samsung, Bir Pazara Daha Giriyor!

Akıllı gözlük pazarında rekabet kızışmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Samsung da pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Buna göre firma, bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Yapay zeka destekli olacak bu gözlük, özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak. Peki ne zaman çıkacak? İşte iddialar...

Samsung’un Akıllı Gözlüğü 2026’da Çıkacak

Daha önce ortaya atılan iddialar, Samsung’un bir süredir giyilebilir teknoloji alanında sessiz ancak kararlı adımlar attığını gösteriyordu. Şimdi ise bu perde arkasındaki çalışmaların somut sonuçlara dönüşmek üzere olduğu konuşuluyor. Gelen bilgilere göre şirket, 2026’nın sonlarına doğru ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüğünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung’un geliştirdiği yeni akıllı gözlük, tasarım açısından Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle ürettiği modellere benzeyecek. Cihazın içinde yer alacak mikrofon, hoparlör ve kamera sayesinde kullanıcılar telefon görüşmeleri yapabilecek, mesaj gönderebilecek, fotoğraf ve video çekebilecek. Tabii sadece bunlarla sınırlı kalmayacak.

Yapay zeka destekli akıllı gözlükler henüz çok yaygın değilken söz sahibi olmak isteyen Güney Koreli üretici, bu teknolojinin gelecek yıllarda akıllı telefonların yerini alacağına inanıyor. Bu bağlamda kullanııcı deneyimine bir hayli önem verdiği söyleniyor.

Önümüzdeki yıl yalnızca Samsung değil, Apple ve Microsoft gibi diğer teknoloji devlerinin de akıllı gözlük pazarına adım atması bekleniyor. Bu gelişme sektördeki rekabeti önemli ölçüde artıracak ve giyilebilir teknoloji alanının geleceğini yeniden şekillendirebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.