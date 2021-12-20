Samanyolu Galaksisi'ndeki Kara Delik Sızdırıyor!

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre Samanyolu Galaksisi'ndeki kara delik sızıntı yapıyor. Peki, gerçekleşen bu sızıntı ne anlama geliyor? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Samanyolu Galaksisi'ndeki Kara Delik Nasıl Sızıntı Yapıyor?

IndyTurk'teki habere göre NASA'nın paylaştığı verilerden yararlanan bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A adlı süper kütleli kara deliğin sızıntı yaptığını gözlemledi. Bu kara delik, ilk olarak 13 Şubat 1974 tarihinde keşfedilmişti.

Araştırmacılar yaklaşık 10 yıldır Sagittarius A isimli süper kütleli kara deliğin uzaya birkaç bin yılda bir malzeme püskürttüğünü düşünüyordu. Yeni yapılan bir araştırma, bu tahminleri teyit etti ve aynı zamanda galaksi merkezinde gerçekleşen olaylara ilişkin bir bilgiyi gün yüzüne çıkardı.

Elde edilen bilgilere göre kara deliğinin yakın çevresinde dev bir hidrojen bulutu parlıyor. Kara delik ağır bir kozmik nesneyi her yuttuğunda "jet" olarak adlandırılan bir malzeme püskürtüyor. Püskürtülen bu malzemeler daha sonra kara deliğin yakınında bulunan dev hidrojen bulutuna çarpıyor.

Hidrojen bulutuna çarptan jet isimli malzemeler, Samanyolu Galaksisi'nin içerisinde dağılan ahtobat benzeri bir yapının meydana gelmesine yol açıyor. Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre sızıntı en az 500 ışık yılı mesafeye yayılıyor.

Yeni keşfin Hubble Uzay Teleskobu aracılığı ile yapıldığı açıklandı. NASA'nın web sitesi üzerinden konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu'nun hayalat jetin fotoğrafını çekmediğini fakat jetin dev boyuttaki hidrojen bulutuna zayıfça itildiğine dair ikincil kanıtların bulunmasını sağladığı belirtildi.

Araştırmanın yazarları, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri Şili'de yer alan ALMA radyo teleskoplarından ve New Mexico'da bulunan Çok Büyük Dizi'den gelen veriler ile birleştirdi. Araştırmacılar daha sonra verileri teyit etmek için bilgisayar simülasyonunu kullandı.

Gerçekleştirilen çalışma, jet isimli malzemelerin aslında binlerce yıl önce meydana gelen daha büyük bir patlamanın kalıntıları olduğunu gözler önüne serdi. NASA, söz konusu çalışmada teleskopların farklı dalga boylarında gerçekleştirdiği gözlemlerin bir yapbozun parçaları gibi birleştirildiğinin altını çizdi.

Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.