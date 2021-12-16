NASA'nın Uzay Sondası Güneş'e Dokunarak İlki Başardı

NASA'nın uzay sondası Güneş'e dokundu. Parker Güneş Sondası, daha önce hiçbir uzay aracının gitmediği bir uzay bölgesine girdi ve hayatta kaldı.

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş Sistemi'nde hızla dolaşarak Venüs ile Güneş etrafında 990 gün geçirdikten sonra, misyonunun ana hedefine ulaştı: Parker Güneş Sondası sonunda "Güneş'e dokundu".

Daha spesifik olarak 12 Ağustos 2018'de fırlatılan sondadaki bir alet, Dünya'daki bilim insanlarına uzay aracının kritik bir eşiği aştığını ve Güneş koronasının içinde olduğunu bildirdi. Bu nokta, 1,6 milyon derece Celcius'a kadar sıcaklıkların ulaşabileceği, akıl almaz bir bölgedir.

NASA'nın uzay sondası Güneş'e dokundu

Duyuru, Salı günü New Orleans'taki Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık toplantısında yapıldı.

Astrofizik Merkezi (CfA), Harvard ve Smithsonian'da gök bilimci olan Michael Stevens, sondanın güneşin manyetik alanının yıldızın plazmasını ve rüzgarını sıkıca tuttuğu bulanık bir katman olan Alfvén noktasından geçmesi gerektiğini açıkladı.

Parker'ın üzerinde yer alan ve CfA tarafından geliştirilen bir araç, Parker'ın korona noktasını üç kez geçtiğini belirledi.

Parker dikkate değer bir sonda olmayı başarıyor. Venüs ve Güneş etrafında dönmek ve yörüngesinde hız toplamak için yer çekimini kullanan, şimdiye kadar yapılmış en hızlı araç.

Aynı zamanda Güneş'e en yakın insan yapımı nesne. (Kasım ayındaki en yakın yaklaşımı, Güneş'e 5,3 milyon mil yakınlığa getirdi. Referans olarak, Merkür yaklaşık altı kat daha uzakta, 36 milyon milde.)

Yine de bu devasa sıcak yıldıza yakınlaşmanın bazı tehlikeleri var. Bu yılın başlarında Parker ile çalışan bilim adamları, sondanın uzay tozu tarafından bombalandıktan sonra "plazma patlamalarına" dayandığını bildirdi.

Parker'ın Güneş'e dokunduğunu farz eden CfA cihazı patlamadaki elementlere maruz kalmasına rağmen, Parker'ın aşırı ısınmasını önleyen son teknoloji bir ısı kalkanı bulunuyor.

Güneş'e yakınlaşma Parker için önemli bir kilometre taşı olsa da, Güneş hakkında öğrenecek daha çok şey var. Parker, Güneş rüzgarı ve plazma hakkında korona içinden veri toplayacak, Güneş Sistemi'nin bazı büyük yıldız gizemlerini çözerek Güneş'in etrafında dolanmaya devam edecek.

Bu plazma patlamalarından sağ çıktığı sürece, en yakın yaklaşımı bundan üç yıl sonra 4,3 milyon mil yakınına geldiğinde gerçekleşecek.