Futbol Tutkunları İçin Müjde: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Maçları Şifresiz Sunulacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları önümüzdeki 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT'nin dijital platformu olan tabii üzerinden izleyicilere ulaşacak.

Bu anlaşma, Türk futbolseverler için önemli bir gelişme. UEFA'nın en prestijli turnuvalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarını, artık şifresiz olarak takip edebilecekler.

Anlaşmaya göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray'ın maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının maçları ise TRT Spor kanalında yayınlanacak.

Bu anlaşma, Türk futbolunun uluslararası arenada daha fazla görünürlüğe kavuşmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, futbolseverlerin, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelelerini daha rahat takip etmelerini sağlayacak.

TRT, son yıllarda spor yayıncılığına önemli yatırımlar yapıyor. 2022 Dünya Kupası yayın haklarını elde eden TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını da alarak, spor yayıncılığındaki iddiasını sürdürüyor.

TRT'nin bu yatırımları, Türk futbolseverlerin uluslararası arenada rekabet eden Türk takımlarının maçlarını daha rahat takip etmelerini sağlayacak.