Samsung Şaşırttı: Daha Güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 Geliyor!

iPhone 17 Pro Max, gücünü 3 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen A19 Pro işlemciden alıyor. Android tarafındaki en güçlü işlemci olan ve hali hazırda Xiaomi 17 Pro'ya güç veren Snapdragon 8 Elite Gen 5 benzer şekilde 3 nm üretim sürecine sahip. Samsung 2 nm fabrikasyon süreci ile çıtayı bir adım daha yukarı taşımayı hedefliyor.

Samsung 2 Nanometre Snapdragon 8 Elite Gen 5 Üretti!

Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre Samsung, yalnızca Galaxy Z Flip 8 için özel olarak üretilen geliştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 versiyonu üzerinde çalışıyor. Daha önce işlemci frekanslarının artırıldığı optimize edilmiş versiyonları görmüştük fakat burada durum farklı; Samsung yalnızca çipi optimize etmekle kalmıyor, üretim sürecine de doğrudan dahil oluyor.

Kore merkezli New Daily sitesinin haberine göre, Samsung Foundry, 2 nm Gate-All-Around (GAA) sürecini kullanarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin örnek üretimlerini tamamladı. Bu örneklerin Qualcomm’a test ve değerlendirme amacıyla gönderildiği belirtiliyor.

Bu hamle Samsung’un uzun süredir Qualcomm’un birinci tercihi olan TSMC’ye doğrudan rakip olma konusundaki artan çabasını gösteriyor. Şu anda Snapdragon 8 Gen 5 çipi, TSMC’nin 3 nm N3P üretim süreciyle seri üretimde. Ancak Samsung, yeni 2 nm SF2 sürecinin daha iyi performans ve enerji verimliliği sağlayabileceğine inanıyor. Tabii en büyük sorun olan verim oranını (yield rate) aşabilirse.

Geçmişte Samsung’un üretim verimi TSMC’nin gerisinde kalmış, bu da çok sayıda hatalı çip anlamına gelmişti. Qualcomm’un güvenini kazanmak için Samsung’un 2 nm sürecinin, değerlendirme aşamasında kararlı kalite, yüksek verimlilik ve stabil ısı performansı sergilemesi gerekiyor.

Bu kapsamda her şey yolunda giderse, Samsung’un 2 nm süreciyle üretilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi, Galaxy Z Flip 8 modelinde “For Galaxy” etiketiyle yer alabilir. Samsung, bu etiketi genellikle Snapdragon işlemcilerin optimize edilmiş sürümleri için kullanıyor.

Bu da dikkat çekici bir dönüş olur çünkü şirket son dönemde kendi Exynos çiplerine daha fazla ağırlık vermişti. Örneğin, Galaxy Z Flip 7, bazı pazarlarda Samsung’un Exynos 2500 çipiyle geliyor. Ancak Z Flip 8 ile birlikte Samsung, yeniden Qualcomm Snapdragon tarafına dönebilir; üstelik bu kez üretim teknolojisini de kendi sahnesinde sergileyerek.

Samsung, aynı zamanda Galaxy S26 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2600 çipinin üretimini de artırıyor. Bu çip de 2 nm süreciyle üretilecek. Böylece Samsung, hem kendi cihazları hem de diğer Android üreticileri için önemli bir tedarikçi konumuna gelebilir.

Qualcomm ile yapılan 2 nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 iş birliği, Qualcomm’un TSMC’ye bağımlılığını azaltabilir ve her iki şirkete de stratejik bir avantaj kazandırabilir.