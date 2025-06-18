Samsung'un Yeni Televizyonları Evinizin Beyni Olacak

Televizyon teknolojisinde yeni bir dönem başlıyor. Samsung, yapay zeka destekli 2025 model TV serisini tanıttı. Vision AI teknolojisiyle donatılan yeni nesil televizyonlar klasik izleme deneyiminin çok ötesine geçerek evlerin akıllı kontrol merkezine dönüşüyor. Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen sistem kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor.

Samsung, Yapay Zeka Destekli Yeni Televizyonlarını Tanıttı

Kumanda arama derdine son veren yeni teknoloji televizyon kontrolünü tamamen değiştiriyor. Universal Gestures özelliği sayesinde Galaxy Watch kullananlar basit el hareketleriyle kanal değiştirebiliyor, sesi ayarlayabiliyor veya içeriği durdurabiliyorsunuz. Telefonlar ise Quick Remote özelliğiyle birer kumandaya dönüşüyor.

Evdeki tüm akıllı cihazların kontrolü artık televizyon ekranından yapılabiliyor. Harita görünümü özelliği evin tüm odalarını ve bağlı cihazları tek bir ekranda gösteriyor. Sistem, ortam sıcaklığını algılayarak klima açmayı önerebiliyor veya aydınlatmayı otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Aile güvenliği konusunda da önemli yenilikler var. Pet and Family Care özelliği, hem evcil hayvanları hem de aile üyelerini takip ediyor. Olağandışı hareketleri algılayan sistem anında bildirim gönderiyor. Çocuklar uyuduğunda ışıkları otomatik olarak kısan teknoloji yaşam konforunu artırıyor.

Sanat tutkunları için de yenilikler mevcut. Generative Wallpaper, televizyon ekranını dinamik bir sanat galerisine çeviriyor. Kullanıcılar kendi zevklerine uygun görseller oluşturabiliyor. 3.000'den fazla sanat eserinden oluşan dijital koleksiyon evleri birer galeriye dönüştürüyor.

Görüntü kalitesinde de büyük atılımlar yapılmış. 8K AI Yükseltme Pro teknolojisi, standart kalitedeki içerikleri 8K seviyesine yaklaştırıyor. Spor tutkunları için geliştirilen AI Hareket Geliştirici Pro hızlı sahneleri bulanıklaştırmadan net gösteriyor. Gerçek Derinlik Artırıcı Pro ise izlenen içeriğe üç boyutlu bir derinlik katıyor.

Oyun severlere özel AI Otomatik Oyun Modu, oyun türünü algılayarak görüntü ve ses ayarlarını optimize ediyor. Enerji tasarrufu konusunda da akıllı çözümler sunuluyor. AI Energy Saving, görüntü kalitesinden taviz vermeden elektrik tüketimini azaltıyor ve hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını gösteriyor.

Parlama ve yansıma sorununu çözen Glare Free teknolojisi, gün ışığında bile net görüntü sağlıyor. Quantum Dot teknolojisi, canlı ve gerçekçi renkler sunarken, kadmiyum içermeyen yapısıyla çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

Güvenlik açısından Knox Matrix teknolojisi kullanılıyor. Blok zinciri altyapısıyla kullanıcı verilerini koruyan sistem, 7 yıla kadar yazılım güncellemesi desteği sunuyor. SmartThings platformu üzerinden çalışan teknoloji, tüm akıllı ev cihazlarıyla uyumlu çalışıyor.

Ses deneyimi de göz ardı edilmemiş. Yeni Soundbar serisi, Dolby Atmos ve DTS:X desteğiyle üç boyutlu ses sunuyor. SpaceFit Sound Pro özelliği, odanın akustiğini analiz ederek sesi otomatik olarak ayarlıyor.

Türkiye pazarında 9 yıldır lider konumda bulunan firma, OLED teknolojisine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Farklı boyut seçenekleriyle kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuluyor. NEO QLED 8K modellerden OLED ve The Frame serisine kadar çeşitli alternatifler mevcut.