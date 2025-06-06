Böyle Bir Güç Samsung'un Katlanabilir Telefonlarında Bile Yok

Yeni katlanabilir serisi X Fold 5'i duyurmaya hazırlanan Vivo, bu modelde hem ince bir kasa kullandı, hem de tüm dayanıklık sertifikalarını aldı.

Daha önce başka markaların katlanabilir modellerinde görülmemiş bir dayanıklığa sahip olan Vivo X Fold 5, hem düşmelere karşı aşırı dirençli, hem de toza ve suya dayanıklı. Örneğin bu cihazla 3 metre kadar su altına dalabiliyorsunuz. En yakın rakibi Samsung Z Fold 6'da bile bu limit 1.5 metreye kadardı.

Telefon katlanabilir olmasına rağmen aşırı ince oluşuyla da dikkat çekiyor:

X Fold 5 Nadir IPX9+ Sertifikasına Sahip

Telefon 3 metre suya dalabilmesinin yanı sıra, su altında açılıp kapanma işlemlerine bile dayanıklı. Cihazla bir metre su altında 1000 kez açıp-kapama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da, oldukça nadir olan IPX9+ sertifikasıyla mümkün oluyor.

Kısacası, Vivo X Fold 5, klasındaki diğer telefonlara nazaran nadir özellikler ve sağlamlık içeriyor. Üstelik bununla da yetinmiyor. Cihazın teknik özellikleri de oldukça tatmin edici.

Vivo X Fold 5 Teknik Özellikleri

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM'den çeken katlanabilir telefonun başlıca özellikleri şöyle:

6.53 inç LTPO AMOLED dış ekran (120 Hz)

8.03 inç 2K+ AMOLED iç ekran (120 Hz)

6.000 mAh batarya

512 GB depolama

90W kablolu, 30W kablosuz şarj desteği

32 MP ön kamera (hem iç hem dış ekranda)

50 MP Sony IMX921 ana kamera

50 MP ultra geniş açı kamera

50 MP periskop lens (3x optik zoom)

Samsung Tri-Fold Telefonu da Yolda

O sırada rakipler de boş durmuyor. Örneğin Samsung, şirket içinde bir ilke imza atarak üç kez katlanabilen bir modeli Çin'de piyasaya sürecek. Ancak bu telefonun oldukça düşük bir hızlı şarj desteğinin olması, daha şimdiden kullanıcıları üzmüş durumda.

Samsung Tri-Fold modeli, SM-F9680 kod adıyla 3C veritabanındaki yerini aldı.