Samsung'dan Rakiplerini Kızdıran Hamle: Fiyatı %33 Düşürdü

Samsung, 2nm çip üretiminde TSMC ile rekabeti artırmak için fiyatlarını ciddi ölçüde düşürme kararı aldı. Şirket, bu stratejiyle hem boş kapasitesini doldurmayı hem de yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.

Samsung, 2nm Çiplerde Fiyatı Yüzde 33 Düşürdü

Gelen bilgilere göre Samsung, 2nm çip üretiminde wafer (gofret olarak da bilinen onlarca çipin aynı anda işlendiği silikon plaka) fiyatını 20 bin dolara çekti. Bu fiyat, TSMC’nin yaklaşık 30 bin dolarlık fiyatına göre yüzde 33 daha ucuz. Üstelik bu fiyat Samsung'un kar etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Peki Samsung neden böyle bir indirim yaptı? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Çip üretimi oldukça pahalı bir iş. Dev fabrikalar, milyarlarca dolarlık makineler ve kusursuz bir üretim süreci gerektiriyor. Ancak yaptığınız bu korkunç yatırıma rağmen yeterli sipariş gelmezse bu dev tesisler boş kalıyor.

Tam da bu nedenle bir süredir finansal olarak zor zamanlardan geçene Samsung, zarar etmemek için fiyatı düşürüp müşteri çekmeyi tercih etti. Elbette ki şirketin tek amacı bu değil. TSMC, piyasada sağladığı güven ile çok uzun zamandır tekel konumunda. Samsung bunu kırmayı ve sadık müşteriler oluşturmayı istiyor.

Yani Güney Koreli teknoloji devi ilk etapta kazanç sağlamasa da uzun vadede daha karlı bir iş birliği için kapı aralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Samsung, kısa süre önce Tesla ile 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı bile. Ancak indirimin rekabeti daha ne kadar kızıştıracağı belirsiz.