Samsung, 57 inç 240Hz Çift UHD ekranlı Odyssey Neo G9'u Duyurdu: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Samsung, Gamescom 2023'te yeni üst düzey monitörü 57 inç Odyssey Neo G9'u duyurdu. Bu yeni kavisli oyun monitörü, standart Odyssey Neo G9'a kıyasla iki 4K ekrana eşdeğer 57 inçlik devasa bir ultra geniş panele sahip.

Odyssey Neo G9 57" veya G95NC, 7680 x 2160 çözünürlüğe ve 1000R eğriliğe sahip VA tipi bir LCD panelle geliyor. 32:9 en boy oranlı ekran, yan yana iki adet 16:9 3840 x 2160 panele sahip olmakla eş değer.

En ilginç olanı ise monitörün bu devasa çözünürlüğü aynı derecede inanılmaz 240Hz yenileme hızıyla desteklemesi. Bu da her saniye yaklaşık dört milyar pikselin yenilenmesi anlamına geliyor.

57 İnç, İki Adet 4K Ekranın Birleştirilmesiyle Oluşuyor

Bu çılgın çözünürlük ve yenileme hızı kombinasyonuna güç sağlamak için G95NC, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 kombinasyonuyla birlikte geliyor.

G95NC daha modern bir OLED panele sahip olmasa da Samsung'un Quantum Matrix Teknolojisi ile mini-LED arka aydınlatma, 2392 yerel karartma bölgesi ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip. Panel ayrıca minimum 1 ms tepki süresine (GTG) ve mat bir kaplamaya sahip.

Samsung Odyssey Neo G9 57", ilk olarak ABD'de Ekim ayından itibaren 2500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.