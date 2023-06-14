Oyun Dünyasında Yeni Çağın Başlangıcı: Samsung Odyssey OLED G9

Samsung Electronics, oyun dünyasında önemli bir sıçramaya işaret eden yeni Odyssey OLED G9 oyun monitörünü tanıttı. Selefi Odyssey OLED G8'in başarısını takip eden G9 modeli, yeni nesil AI Upscaling teknolojisini sunarak benzersiz görüntü kalitesi ve gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor.

1800R kavisli 49 inç ekranıyla Odyssey OLED G9, yan yana iki QHD ekrana eş değer 32:9'da Çift Dörtlü Yüksek Tanımlı (DQHD) çözünürlük sunan ilk OLED monitör olarak dikkat çekiyor. Bu yapılandırma, kullanıcılara süper ultra geniş görüntüler sunarken, 0,03 ms gri-gri (GtG) tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızıyla rekabet avantajı sağlıyor.

Odyssey OLED G9'un öne çıkan özelliklerinden biri de, görüntüleri analiz etmek ve parlaklığı, kontrastı ve netliği piksel piksel optimize etmek için derin öğrenme algoritması kullanan Neo Quantum Processor Pro. Bu teknoloji çarpıcı görseller sağlıyor ve oyuncuları oyun deneyimlerinin içine çekiyor.

Net Ayrıntılar ve Canlı Renkler Bir Arada

Monitör ayrıca akıcı oyun deneyimi için AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisine sahip ve DisplayHDR™ True Black 400'ü destekleyerek hem oyun hem de içerik tüketimi için net ayrıntılar ve canlı renkler sunuyor.

Tasarım açısından Odyssey OLED G9, şık bir metal çerçeve içine yerleştirilmiş ince bir profile sahip. Monitörün arkasındaki CoreSync ve Core Lighting+ özelliği, görüntülenen içeriğin canlılığını artırırken, dâhili stereo hoparlörler net ses sağlıyor.

Odyssey OLED G9 serisi, Gaming Hub veya Smart TV özelliklerine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için benzer OLED performansı sağlayan G93SC modelini de içeriyor.

Odyssey OLED G9 (G95SC) modeli şu anda dünya çapında satışa sunulurken, G93SC modelinin 2023'ün üçüncü çeyreğinde küresel olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.